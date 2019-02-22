Арабська компанія W Motors показала автономний транспорт під назвою Muse.

Компанія W Motors, котра подарувала світу гіперкари Lykan Hypersport та Fenyr Supersport, представить на автосалоні в Шанхаї безпілотник Muse.

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Концепт “Музи” з ОАЕ був презентований на закритому заході для інвесторів, а широкій публіці W Muse покажуть у квітні на Шанхайському автосалоні.

Чотиримісна капсула обіцяє стати першим у світі пасажирським транспортним засобом, оснащеним системою автономного управління 4-5 рівня. Причому на дороги у Дубаї безпілотник має вийхати до початку всесвітньої виставки Expo-2020 року, яка пройде у головному місті Еміратів.

Фото: закрита презентація W Motors Muse / Аmenaauto

Безпілотник обладнано інноваційним інтерфейсом та під’єднано до хмарної системі дистанційного керування і контролю. А салон автомобіля ще на виробництві адаптується під вимоги замовника.

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Повністю електричний Muse створений компанією W Motors спільно з китайським партнером – Iconiq Motors. Остання продає у Китаї компактний електричний мінівен SPV Seven, створений на замовлення у W Motors.

Фото: Iconiq Motors Seven / Iconiq

А у партнерах китайський бренд має Microsoft, Magna Steyr та владу ОАЕ. Засновник стартапу Iconiq – Алан Ву.



Фото: засновник і глава W Motors Ральф Деббас (перший зліва) та Алан Ву (третій зліва) разом з інвесторами / Аmenaauto

Виробництво безпілотників Muse налагодять на новому заводі W Motors в Дубаї.

Фото: Fenyr Supersport / W Motors

Влітку минулого року стало відомо, що в лінійці W Motors з'явиться суперкар початкового рівня, який буде конкурувати з Ferrari 488 – Fenyr Supersport. До речі, нещодавно W Motors випустила відео, підписане “Готовий до показу” з Fenyr Supersport.



Суперкар випустять тиражем у 25 екземплярів. Автомобіль оснащений 900-сильним двигуном від RUF, котрий забезпечує прискорення від 0 до 100 кілометрів на годину менш ніж за 2,7 секунди і максималку більше 400 км/год.

Також стало відомо, що W Motors авипускатиме потужний кросовер для поліції Дубаю і цивільних покупців.

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