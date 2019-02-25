Настоящий испанский мачо. Хоть и маленький.

В прошлом году марка Cupra получила самостоятельность, хотя, как и два десятилетия до того, представляла только “горячие” версии серийных моделей Seat. Только сейчас испанцы готовятся вывести первый автомобиль, созданный для Cupra с нуля. И вот как он будет выглядеть.

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Ранее первой модели Cupra пророчили название Terramar, однако оказалось, что компактный кроссовер получил иное имя – Formentor. Название позаимствовано у мыса Форментор на испанском острове Майорка.

Фото: передсерийный концепт Cupra Formentor / Cupra

Ожидаемо, купеобразный кроссовер оказался мощным гибридом: 245 л.с. и запас хода на электро-тяге до 50 км (WLTP). Такую же силовую установку демонстрировал концепт гибридного хэтчбека Skoda Vision RS, показанный прошлой осенью. В оснащение новинки также входят “робот” DSG с двумя сцеплениями, электронноуправляемые амортизаторы DCC и блокировка дифференциала.

Внутри Formentor имеет спортивный руль с приплюснутым ободом, спортивные “ковши” сидений, цифровые приборы и мультимедиасистему с 10-дюймовым сенсорным экраном. Все затянуто в кожу.

Фото: концепт Cupra Formentor / Cupra

Пока Cupra Formentor – лишь концепт-кар, премьера которого состоится на мартовском автосалоне в Женеве. Его создатели обещают перенести стиль шоу-кара в серийную модель с минимальными изменениями. Сдержат ли испанцы обещание – узнаем в следующем году, когда новинка должна стать на конвейер.

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