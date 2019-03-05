Концепт получил силовую установку e-Power, систему полуавтономного управления ProPilot и технологию Invisible-to-Visible.

Японская компания Nissan сделала ставку на электрокары и собирается в ближайшее время перевести весь свой модельный ряд на батареи и электромоторы. Автомобили следующего поколения будут иметь новый дизайн, и концепт IMQ, представленный в Женеве, демонстрирует, как будет выглядеть электрический кроссовер С-класса, который придет на замену Qasqhai. Напомним, ожидается, что серийный Nissan Qashqai представят в следующем году.

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Габариты концепта Nissan IMQ недвусмысленно намекают на замену для Qasqhai: длина, ширина и высота машины составляют 4558/1940/1560 мм соответственно. К тому же дизайн электрокара был создан в европейской студии Nissan в Лондоне, что является еще одним подтверждением этой теории. Это уже второй электрический автомобиль серии IM, после концептуального седана IMs, представленного в начале года в Детройте.

Фото: концепт кроссовера Nissan IMQ / Nissan

“Дизайн IMQ сочетает традиционные и современные японские течения. Он демонстрирует, что мы можем получить, когда в кроссоверах будущего воплощается концепция Nissan Intelligent Mobility. В кроссовере IMQ интерьер и экстерьер создают гармоничное единство, что дает представление о направлении развития нашего дизайна, который может использоваться в кроссоверах третьего поколения, предназначенных для Европы”, – сказал главный вице-президент Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса.

Концепт IMQ оснащен парой электромоторов общей мощностью в 340 к.с. В состав силовой установки входит 1,5-литровый бензиновый двигатель, который играет роль генератора для подзарядки батарей. В компании говорят, что новая установка e-Power сделает кроссовер очень способным на различных типах покрытия, особенно на снегу.

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