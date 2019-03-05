До 2020 року Q4 стане серійним.

Компанія Audi представила на автосалоні у Женеві електричний кросовер Q4 e-tron у вигляді передсерійного прототипу. Новинка стане на конвеєр в кінці 2020 року і стане п'ятим електрокаром Audi з серії e-tron.

Також цікаво: Женевський автосалон: Nissan IMQ показав, яким буде наступний Qashqai

Нагадаємо, першим Audi вивела в світ електричний кросовер e-tron наприкінці минулого року. Далі за ним слідують Q2L e-tron для китайського ринку, e-tron GT та e-tron Sportback. Останній прикрасив стенд виробника у Женеві разом з Q4 e-tron, однак поки що у закамуфльованому вигляді.

Фото: презентація на стенді Audi у Женеві / Audi

Електричний кросовер Q4 e-tron за габаритами майже ідентичний Q4 зі звичайними ДВЗ. Автомобіль оснащений парою електричних моторів загальною потужністю у 306 кінських сил з приводом на обидві осі. Електро-крос прискорюється до 100 км/год за 6,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Фото: концепт Audi Q4 e-tron / Audi, Сarscoops

Інтер’єр електрокара Q4 e-tron пропонує чотиримісний салон з оздобленням шкірою чи еко-матеріалами, цифрову панель приладів, великоформатний проекційний дисплей з функцією доповненої реальності та великий сенсорний екран мультимедійної системи з широкими можливостями для підключення пристроїв та роботи з додатками. Центральний тунель виявився “пустим”, оскільки важіль коробки передач більше не потрібен. Вибір режиму руху чи паркування здійснюється на спеціальній панелі, що “висить” у повітрі.



Разом з передсерійним Q4 e-tron компанія з Інгольштадту предсавила у Женеві ще один електрокар: e-tron Sportback. Цей концепт відсвяткував світову прем’єру ще два роки тому у Шанхаї, а цього разу його представили європейській публіці.

Фото: концепт Audi e-tron Sportback / Aud

Компанію парі електрокарів склали чотири плагін-гібрида: Audi A6, A7, A8 та Q5, позначені як TFSI e.

Також цікаво: Женевський автосалон: зацініть новий гіперкар Bugatti La Voiture Noire за 12,5 мільйонів доларів