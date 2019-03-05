К 2020 году Q4 станет серийным.

Компания Audi представила на автосалоне в Женеве электрический кроссовер Q4 e-tron в виде предсерийного прототипа. Новинка поступит на конвейер в конце 2020 года и станет пятым электрокаром Audi из серии e-tron.

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Напомним, первым Audi вывела в свет электрический кроссовер e-tron в конце прошлого года. Далее за ним следуют Q2L e-tron для китайского рынка, e-tron GT и e-tron Sportback. Последний украсил стенд производителя в Женеве вместе с Q4 e-tron, однако пока в закамуфлированном виде.

Фото: презентация на стенде Audi в Женеве / Audi

Электрический кроссовер Q4 e-tron по габаритам почти идентичен Q4 с обычными ДВС. Автомобиль оснащен парой электрических моторов общей мощностью в 306 лошадиных сил с приводом на обе оси. Электро-кросс ускоряется до 100 км/ч за 6,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Фото: концепт Audi Q4 e-tron / Audi, Сarscoops

Интерьер электрокара Q4 e-tron предлагает четырехместный салон с отделкой кожей или эко-материалами, цифровую панель приборов, крупноформатный проекционный дисплей с функцией дополненной реальности и большой сенсорный экран мультимедийной системы с широкими возможностями для подключения устройств и работы с приложениями. Центральный тоннель оказался "пустым", поскольку рычаг коробки передач больше не нужен. Выбор режима движения или парковки осуществляется на специальной панели, которая "висит" в воздухе.

Вместе с предсерийном Q4 e-tron компания из Ингольштадта предсавила в Женеве еще один электрокар: e-tron Sportback. Этот концепт отпраздновал мировую премьеру еще два года назад в Шанхае, а в этот раз его представили европейской публике.

Фото: концепт Audi e-tron Sportback / Aud

Компанию паре электрокаров составили четыре плагин-гибрида: Audi A6, A7, A8 и Q5, обозначены как TFSI e.

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