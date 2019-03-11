Со времени появления первого прототипа прошло уже почти 4 года. Первый серийный электрокар марки вскоре будет представлен во Франкфурте, а его производство стартует до конца года.

В 2015 году компания Porsche показала концепт электрокара Mission E. С того времени он успел перевоплотиться в реалистичный автомобиль под названием Taycan и сейчас готовится к мировому дебюту.

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Компания Porsche официально сообщила, что премьера конвейерной версии электрического супер-седана состоится в сентябре. Конкретная дата не называется, однако можно предположить, что местом дебюта станет международный автосалон во Франкфурте. Также стало известно, что производство Porshce Taycan начнется до конца текущего года.

Фото: рендер Porsche Taycan / Motor1

На будущий Taycan компания Porsche получила уже более 20 тысяч заказов с обязательным депозитом в 2500 евро. Такой высокий спрос на новинку даже заставил производителя скорректировать производственные планы и увеличить производственные мощности для этой модели.

На сегодняшний день уже известно большинство характеристик Taycan. Четырехдверка получит пару электромоторе общей мощностью более 600 к. С., которые обеспечат разгонную динамику в пределах 3,5 секунд до первой сотни.

Электрокару обещанный запас хода на одном заряде до 500 км, а также возможность скоростной зарядки – плюс 100 км за 4 минуты.

Вслед за Taycan компания Porsche собирается выпустить электрокар в кузове универсал под названием Taycan Cross Tourismo. Поговаривают также о компактнее и доступнее модели в гамме производителя.

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