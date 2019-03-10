Для быстрого знакомства с самыми крутыми машинами этой весны.

Аист, Акула, Алмаз, Черная машина Кармен, Натали ... Женевская весна в этом году выдалась богатой на интересные премьеры. Мы насчитали четверть сотни новых суперкаров и GT. Среди многочисленных концептов немало впечатляющих серийных моделей.

Датский суперкар Zenvo TSR-S оснащен 5,8-литровым V8 битурбо, продуцирующим 1177л.с. и 1100 Нм. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,8 секунды, а следующую сотню набирает за 6,8 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на 325 км/час.

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Экзотический спорткар класса GT называется Almas и создан студией Mole Costruzione Artigianale. Концепт предполагает среднемоторную компоновку для традиционной силовой установки или электрической на водородных топливных элементах. Создатели прототипа надеются найти поставщика силовой установки и выпустить Almas ограниченной серией.

Mansory добавила гиперкару Bugatti Chiron собственного стиля и название Centuria с новыми карбоновыми компонентами. Оригинальный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами и остальные техники гиперкар остались неизменными – специалисты ателье сосредоточили внимание исключительно на стайлинга.

Родстер Lamborghini Huracan Evo Spyder в Женеве присоединился к представленному ранее одноименному купе. Автомобиль получил от Huracan Performante – сердцем суперкара стал 5,2-литровый атмосферный V10 мощностью 640 л.с. С ним родстер ускоряется до 100 км/ч за 3,1 секунды, а вторую сотню берет за 9,3 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/час.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster составил компанию Huracan Spyder Evo. Старший брат “Уракана” получил модификацию со съемной крышей. Автомобиль приводит в движение 770-сильный атмосферный W12, который обеспечивает ему разгон от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, а до второй сотни – за 8,8 секунды. Максимальная скорость достигает 350 км/час.

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Кристиан Фон Кенигсегг вновь поразил автомобильное сообщество новым гиперкаром или "мегакаром", как его называют создатели. Назван в честь Йеско – отца Кристиана, новый Koenigsegg Jesko пришел на смену моделям Agera RS и Regera. Купе оснащается 5-литровым V8 битурбо, который продуцирует 1280 л.с. мощности, работая на обычном бензине и 1600 л.с. – работая на биотопливе Е85. Заявленная максимальная скорость – 480 км/час. Шведская марка выпустит 125 экземпляров Jesko, по 25-50 машин ежегодно, начиная с 2020-го. Каждый Koenigsegg Jesko оценивается по меньшей мере в 3 миллиона долларов.

Hispano Suiza Carmen создан компанией Hispano Suiza Cars по мотивам исторического купе Hispano Suiza H6C Dubonnet Xenia 1938 года. Суперкар получил два электрических двигателя, которые вращают заднюю ось, обеспечивая мощность в 1005 л.с. От 0 до100 км/ч – менее чем за три секунды и 250 км/ч максимальной скорости. Аккумуляторная батарея на 80 кВт / ч обеспечивает до 400 км автономного хода. Фирма уже открыла прием заказов на Carmen, которая будет выпущена в количестве 19 экземпляров, цены стартуют от полутора миллиона евро, а поставки начнутся в июне 2020 года.

Hispano Suiza Maguari HS1 GTC создан компанией Hispano Suiza Automobile Manufaktur AG. Создатели этого суперкара использовали атмосферный V10 от Lamborghini Huracan, который усилили парой турбин. В результате немецкий Maguari HS1 GTC, названный в честь аистов из Южной Америки, имеет 1085 л.с. мощности вместо 602 и таки “летает”: до первой сотни он разгоняется за 2,8 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 380 км/час.

Gumpert Nathalie-электрокар с гидрогенной силовой установкой. Автомобиль приводят в движение четыре электромотора, которые обеспечивают суперкару разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды и максималку в 300 км/час.

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Электрический болид Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 создан для участия в гонках Formula E. Он оснащен тяговой батареей на 52 киловатт-часа и электромотором мощностью в 335 л.с. Учитывая вес машины в 900 килограммов, такой мощности достаточно для ускорения до 100 км/ч за 2,7 секунды. Максимальная скорость болида составляет 280 км/час.

Электрический суперкар Piëch Mark Zero Electric GT обещает запас хода в 500 км и ускорение до сотни за 3,2 секунды. Автомобиль оснащен силовой установкой из трех электромоторов – один впереди, и парой на задней оси, каждый из которых генерирует 201 л.с. мощности. Авторы Mark Zero утверждают, что восстановить запас энергии на 80% можно за 4,4 минуты.

Концепт Aston Martin Vanquish Vision предвещает серийный суперкар, производство которого начнется в 2022 году. Автомобиль будет оснащаться бензиновым V6 с парой турбин. Остальные технические подробности компания пока держит в тайне.

Aston Martin AM-RB 003 оснащен гибридной силовой установкой с битурбомотором V6. Технические характеристики двигателя пока не разглашаются и станут известны ближе к официальному старту продаж, намеченному на 2021 год. Модель позиционируется на ступень ниже Valkyrie.

Ginetta Akula – творение британского производителя трековых спорткаров. Автомобиль оснащен 6-литровым V8 мощностью в 612 л.с. Вес автомобиля составляет всего 1150 килограммов, а легкий карбоновый кузов построен вокруг углеродного монокока, всесторонне оптимизирован в аэродинамической трубе. Максимальная скорость суперкара по данным производителя составляет 320 км/час. Ginetta выпустит только 20 суперкаров Akula, стоимость каждого составит минимум 445 тысяч долларов и больше половины машин уже распроданы.

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Arcfox GT – новый суперкар от китайского концерна BAIC. Дорожная версия автомобиля оснащается четырьмя электромоторами общей мощностью в 1005 л.с., которые обеспечивают ему разгон до сотни за 2,59 секунды. Трековая же версия модели, представленная на фото в синем цвете, имеет в запасе 1609 л.с. мощности.

Первый автомобиль Pininfarina под собственной маркой получил название в честь основателя фирмы – Battista. А сердцем гиперкара стала электрическая силовая установка хорватской компании Rimac мощностью в 1900 л.с. Создатели автомобиля утверждают, что Battista способна ускоряться до 100 км/ч менее, чем за 2 секунды, а третью сотню набирать менее чем за 12 секунд.

Потрясающая кузовная модификация Bugatti под названием La Voiture Noire шокировала публику Женевского автосалона ценником в 12,5 миллионов долларов. Французский гиперкар имеет ту же силовую установку, что у Chiron/Divo – 1500-сильный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами. Автомобиль был создан в единственном экземпляре, а вдохновением для дизайнера стало купе Bugatti Type 57 SC Atlantic первой половины прошлого века.

Audi R8 Decennium – специальная версия суперкара, посвященная 10-летию использования мотора V10 в этом автомобиле. Автомобиль получил 20-дюймовые колесные диски бронзового цвета и эксклюзивный оттенок кузова – Daytona Gray. Decennium, то есть Десятилетия, создан на основе топовой комплектации суперкара, что означает 5,2-литровый V10 мощностью в 611 л.с., который выстреливает купе с места до 100 км/ч за 3,1 секунды и позволяет разгоняться до максимальных 331 км/час.

Трехместный гиперкар McLaren Speedtail – самый быстрый автомобиль марки на сегодняшний день, заявленный максимум – 403 км/час. Под обтекаемым кузовом кроется гибридная силовая установка на основе 4-литрового V8 твин-турбо, которая продуцирует 1035 л.с. мощности и 1149 Нм крутящего момента. Создатели автомобиля утверждают, что скорость в 300 км/ч Speedtail способен развивать уже за 12,8 секунд после старта. Компания McLaren сообщила, что уже продала 106 экземпляров новинки, хотя стартовая стоимость модели составляет 2,2 миллиона долларов, а производство начнется только в 2020 году.

McLaren MSO 720S Spider представляет собой спецверсию модели от спортивного подразделения бренда. Автомобиль имеет особую окраску кузова и салона, а техническая часть осталась стоковою – 4-литровый твин-турбо V8 генерирует 710 л.с. мощности, обеспечивая родстеру выстрел до первой сотни за 2,8 секунды и 341 км/ч максимальной скорости.

Новый суперкар конюшни McLaren – 600LT Spider имеет не самый мощный двигатель, по сравнению с большинством автомобилей в этом списке. Однако его 592 “лошадей” вполне достаточно, чтобы машина массой в 1297 килограммов розганялась до 100 км/ч за 2,8 секунды. Максимальная скорость – 324 км/ч с поднятой крышей.

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Кузовная мануфактура Carrozzeria Touring Superleggera показала открытую версию купе Sciàdipersia, представленного в прошлом году также в Женеве. В основе Sciàdipersia Cabriolet по-прежнему лежит купе Maserati GranTurismo. Поскольку свои машины мануфактура строит на шасси заказчика двигатель может быть каким угодно, однако в базовом варианте это стандартный агрегат Maserati – атмосферный V8 объемом 4,7 литров. Мощность двигателя составляет 454 л.с., привод – задний. Авторы Sciàdipersia Cabriolet говорят, что ускорение до 100 км/ч занимает менее 5 секунд, а максимальная скорость достигает 288 километров в час.

Puritalia Berlinetta – один из немногих плагин-гибридов в секторе суперкаров. Силовая установка машины состоит из 5-литрового V8 мощностью в 730 л.с., размещенного под капотом, и электромотора на задней оси, а общая производительность составляет 951 л.с. Создатели Berlinetta обещают ей ускорение до 100 км/ч за 2,7 секунды и максимальную скорость в 335 км/час. Производство модели будет ограничено 150 единицами, начальная стоимость автомобиля составляет 553 тысячи евро.

Bentley Continental GT Number 9 By Mulliner – это специальная серия Continental, которую вручную собирают в ателье Mulliner. Всего будет выпущено 100 таких машин. Их отличают особый цвет карбонового кузова, кусочек древесины от исторического болида Bentley Blower прошлого века, который выступал под №9 в гонках Le Mans, отделка настоящим золотом и высокий ценник. С технической точки зрения автомобиль остался прежним: под капотом работает 6-литровый W12 TSI мощностью в 626 л.с., который ускоряет купе от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и позволяет развивать максимальные 333 км/час.

Новая модель Ferrari F8 Tributo пришла на замену 488 GTB. Суперкар оснащен 710-сильным твин-турбо V8 емкостью 3,9 литра. До сотни купе разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 340 км / ч. Первые поставки Ferrari F8 Tributo клиентам ожидаются в конце нынешнего - начале следующего года.

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