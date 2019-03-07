А также полупрозрачную светящуюся шину.

Один из крупнейших мировых производителей шин – компания Goodyear представила на Женевском автосалоне два очень интересных концепта. Причем один из них – беспилотный автомобиль, созданный в 1950-х!

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Первая разработка носит название Goodyear AERO. Это концептуальная шина для автономных летающих автомобилей. Винто-шины могут потребоваться транспортным средствам с вертикальным взлетом и посадкой, так называемым VTOL. Она может выполнять роль обычной шины, как у автомобиля, или же стать пропеллером для летательного аппарата.

Фото: концептуальна шина-пропелер Goodyear AERO / Goodyear

Концепция шин AERO включает ряд инновационных решений, в числе которых мультимодальная конструкция с встроенным мотором, безпневматическое строение колеса на мягких спицах, магнитный привод для бесшумного и сверхбыстрого вращения колеса и световые индикаторы для контроля износа шины и соответствия дорожным условиям.

Более того, в небольшом электронном блоке, вместе с крошечным моторчиком, установлен блок управления, на который отправляются данные с нескольких датчиков и сенсоров для анализа и выявления потенциальных угроз для шин и транспортного средства.

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Goodyear отмечает, что сейчас винто-шины AERO является чисто концептуальным проектом, хотя некоторые из названных технологий, используются уже сегодня, а другие могут стать основой для новых идей и потенциально новых продуктов в будущем.

А вот другая шина, представленная производителем в Женеве, сочетает в себе ретро и футуризм. Она не имеет какого-то особого названия, однако вряд ли ее можно зплутати с удь другой.

Фото: концепт Golden Sahara II с люминесцентными шинами / Goodyear

Компания Goodyear совместно с музеем Klairmont Kollections представила в Швейцарии концептуальный автомобиль 1950-х годов Golden Sahara II. Роскошный прототип уже тогда был оснащен прозрачными шинами оранжевого цвета да еще и с подсветкой.

В течение 1950-60-х годов Golden Sahara II срывал овации на различных автошоу, но в итоге концов потерял свой лоск. Из забвения роскошный концепт вернулся несколько лет назад, когда полузаржавевшую машину продали на аукционе.

Фото: концепт Golden Sahara II на стенде в Женеве / Сarscoops

А еще он был автономным! Точнее, полуавтономным, поскольку управлять им нужно было с помощью пульта дистанционного управления.

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“Созданный Джимом Стритом и легендарным кастомайзером Джорджем Баррисом, прототип Golden Sahara II использовался для тестирования новых систем электроники. У него была система управления, похожая на авиационную, а также система автоматического торможения (!), которая использовала датчики для обнаружения потенциальных объектов на пути автомобиля", - говорит Генри Дюмортье, вице-президент Goodyear Europe.

Специалисты Klairmont Kollections и Goodyear решили подарить Golden Sahara II вторую жизнь. Покопавшись в своих архивах, инженеры Goodyear нашли забытую формулу шин с компонентом под названием Neothane и шинники воссоздали фантастические колеса концепта.

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