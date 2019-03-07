Теперь в электронном кабинете водителя можно авторизоваться с помощью BankID от Приватбанка, ряда других банков (в частности Ощадбанка), mobile ID и электронной цифровой подписью.

Запуск электронного кабинета водителя – значимое событие в отношениях между водителями и государством. Раньше пользоваться этим электронным сервисом могли только клиенты "Ощадбанка" (и нескольких других, менее известных банков), владельцы карточек mobile ID от "Киевстар" и лица, имеющие электронную цифровую подпись.

Читайте также: Появилась новая схема ввоза "евроблях" в Украине: видео

Но уже сейчас доступ к электронному кабинету водителя возможен при помощи BankID от Приватбанка. "Друзья, просто лучшие и такие ожидаемые новости. Электронный кабинет водителя стал еще удобнее и доступнее для вас" пишет на своей странице FB начальник главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Среди последних нововведений – авторизация через BankID Приватбанка, возможность самостоятельно отменить запись в электронной очереди, если планы изменились, и изменения в дизайне выписок из ЕГР.

"И конечно мы не планируем на этом останавливаться, будем обязательно сообщать про новые апдейты, а вы не забывайте следить. Мы хоть и не церковь, но обещаем цифровой рай", – пишет Владислав Криклий.