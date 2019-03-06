Новая схема ввоза "евроблях" пока не "обкатана", но, по мнению некоторых юристов, сейчас все же можно ввезти на территорию Украины не растаможенный авто и использовать его.

Очевидно, что растаможка авто по 250-650% от его стоимости не устраивает многих украинцев. Следовательно есть смысл воспользоваться скважинами оставшимися в украинском законодательстве и не растаможивать авто.

Читайте также: Официально: Шулявский путепровод перекроют 16 марта: карта объезда

Инициаторами данной схемы выступили активисты, которые смогли найти брешь в украинском законодательстве. Автомобили регистрируют на литовскую фирму, которая по договору поставляет в Украину грузы, используя для этого легковые автомобили. Водители таких автомобилей работают в литовской фирме, при этом, будучи гражданами Украины. По мнению юристов, это дает право автомобилю на "еврономерах" беспрепятственно пересекать границу Украины без растаможки и уплаты залога. Но у таможенников на этот счет другое мнение.

Уже неделю 12 таких автомобилей находятся на границе и "евробляхеры" готовы до последнего доказывать свою правоту. Уж тем более, что шанс на успешное внедрение схемы есть. Подробности смотрите в сюжете: