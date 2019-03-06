Нова схема ввозу "євроблях" поки що не "обкатана", але за думкою деяких юристів, зараз все-ж таки можливо ввезти на територію України не розмитнений авто і використовувати його.

Очевидно, що розмитнення авто за 250-650% від його вартості не влаштовує багатьох українців. Отже, є сенс скористатись шпаринами, що залишились в українському законодавстві та не розмитнювати авто.

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Ініціаторами даної схеми виступили активісти, які змогли знайти шпарину в українському законодавстві. Автомобілі реєструють на литовську фірму, яка за договором поставляє в Україну вантажі, використовуючи для цього легкові автомобілі. Водії таких автомобілів працюють в литовській фірмі, при цьому вони є громадянами України. На думку юристів, це дає право автомобілю на "єврономерах" безперешкодно перетинати кордон України без розмитнення і сплати застави. Але у митників на цей варіант інша думка.

Уже тиждень 12 таких автомобілів знаходяться на кордоні і "євробляхери" готові до останнього доводити свою правоту. Тим паче, що шанс на успішне впровадження схеми є. Подробиці дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що "євробляхери" розмитнились на 13,5 млрд гривень.