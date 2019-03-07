Тепер в електронному кабінет водія можна авторизуватись за допомогою BankID від ПриватБанку, низки інших банків (зокрема ощадбанку), mobile ID та електронним цифровим підписом.

Запуск електронного кабінету водія – значима подія у відносинах між водіями і державою. До тепер користуватись цим електронним сервісом могли лише клієнти "ощадбанку" (та декількох інших, менш відомих банків), власники карток mobile ID від "Київстар" та особи що мають електронний цифровий підпис.

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Але вже зараз доступ до електронного кабінету водія можливий за допомогою BankID від ПриватБанку. "Друзі, просто найкращі та такі очікувані новини. Електронний кабінет водія став ще зручнішим та доступнішим для вас" пише на своїй сторінці FB начальник головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

Серед останніх нововведень - авторизація через BankID ПриватБанку, можливість самостійно скасувати запис до електронної черги, якщо плани змінилися та зміни в дизайні витягів з ЄДР.

"І звісно ми не плануємо на цьому зупинятися, будемо обов`язково повідомляти про нові апдейти, а ви не забувайте слідкувати. Ми хоч і не церква, але обіцяємо цифровий рай" пише Владислав Криклій.