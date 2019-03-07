Тест-драйв систем помощи водителю в новом BMW X5.

Когда в аэропорту Мюнхена ты получаешь ключ от новенького BMW X5 M50d – первого дизельного кроссовера Х5 от спортивного подразделения баварцев "М" и выезжаешь на безлимитный автобан, тебя переполняют эмоции – вот это сейчас будет драйв!

Даже шильдик новой BMW X5 M40d имеет другой шрифт, чем у остальных "икс пятых"

Однако предчувствие наслаждения от скорости постепенно меняется разочарованием. Нет, не от автомобиля – 400-сильный болид действительно впечатляет. Однако, к сожалению, напряженный трафик немецких автобанов не позволяет не то что разогнаться до максимальных 250 км/ч, а даже ехать больше сотни. Поэтому адреналин от мгновенного разгона за 5,2 секунды до сотни исчезает за тех же пять секунд.

А дальше – рутина. Левый ряд с потрепанными "евробляхами", которые никуда не спешат и не собираются с него съезжать. Тянучка, ремонтные работы, ограничение скорости в 120, 100, 80 и даже 60 км/ч... И надо их соблюдать, ведь везде камеры наблюдения, радары, скрытое патрулирование полицейских на гражданских авто, и даже слишком законопослушные бюргеры, которые с радостью донесут по поводу любого, даже незначительного по нашим меркам, правонарушения. Весело? Видимо, так же, как в аду. Дорожном...

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Впрочем, если уж я за рулем настолько динамичной, быстрой и высокотехнологичной машины, то испытываем хотя бы последнее. Новая BMW X5 оснащена всеми возможными системами безопасности, доступными на современных автомобилях марки. Слежение за полосой движения с активным подруливанием, мониторинг слепых зон, активный круиз-контроль, распознавание знаков... Все эти системы вроде бы и не новые, они уже лет десять устанавливаются на автомобили. Однако если раньше они были бы "игрушками", которыми можно пользоваться разве что из любопытства (а потом обязательно выключить, чтобы не надоедали), то нынешние системы безопасности действуют совместно и уже почти заменяют автопилот.

Итак, при включенной системе слежения за полосами включаю активный круиз-контроль и выставляю его на 148 км/ч (напоминаю, мы на безлимитном немецком автобане). BMW разгоняется, но как только “упирается” в автомобиль впереди, сразу замедляет ход и поддерживает его скорость. Если машина впереди останавливается и трогается, мое BMW повторяет ее движения. На цветном проекционном мониторе, который водитель видит прямо перед собой, над рулем, высвечивается вся информация: ограничение скорости, выставленная ​​на круизе и текущая скорость, активность круиз-контроля, руль и схематичное расстояние до следующей машины. Если мы идем по навигации, то еще и стрелка и расстояние до ближайшего маневра. Удобно и информативно – не нужно отвлекаться на панель приборов.

Цифры на проекционной панели (слева направо): ограничение скорости по знакам, поточная скорость авто, выставленная круиз-контролем

Кроме того, что активный круиз-контроль не превышает максимальную скорость, которую я выставил, система слежения за дорожными знаками еще и корректирует ее! Причем она "видит" не только стационарные знаки ограничения скорости и снятия этих ограничений. Камеры также различают временные знаки, светящиеся на электронных табло над дорогой. Таким образом, даже если ты выставил “максималку” в 148 км/ч, а на каком-то участке установлен знак "120", то система "видит" и устанавливает как максимальную именно ее. Затем появляется знак "конец всех ограничений", и машина снова разгоняется до 148, которые были выставлены ранее. А если знак высвечивает скорость, значительно ниже той, на которой мы движемся, резкого торможения не будет. Например, когда после 120-ти возник знак "60", то система сначала сбавила ход до 80 км/ч, потом уже – до 60-ти. И никаких тебе торможений перед камерами, никакого "рваного" режима езды, только спокойствие и минимальный расход горючего!

Смотрите на проекционный дисплей перед водителем. С ограничения в 100 км/ч авто замечает знак 60 км/ч. Тогда он постепенно снижает скорость до 80, а затем до 60 км/ч. На самом деле дисплей не мигает, так снимает камера смартфона

Единственная проблема – на автобанах местные водители ездят все-таки чуть быстрее, чем позволяет знак (не то, что в населенных пунктах – там все строго). Поэтому наша BMW на частичном автопилоте немного выделяется из потока чрезмерной законопослушностью. Впрочем, это недолго – до появления у соседей по автобану подобных систем. На это уйдет немного времени, ведь немцы меняют машины очень часто.

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Когда дорога вместе с разметкой меняет направление, руль самостоятельно движется – машина поворачивает по направлению дорожной полосы. Причем системе не нужны идеально белые линии разметки – они могут быть сильно стертыми или прерывистыми. Камера и электроника "видят" и такие. Впрочем, отрывать руки от руля не стоит – электроника чувствует, что ее не контролируют. Поэтому секунд тридцать она еще будет вести машину в заданном разметкой направлении. Мол, пусть водитель выпьет воды или даже поцелует любимую. Однако затем цвет руля на проекции становится желтым, и на него настойчиво "ложатся" мультипликационные руки. Через полминутки руль становится красным, а к рисункам добавляется навязчивый писк. Если и на этот раз водитель проигнорировал, машина плавно остановится в своей полосе движения и включит аварийку. Она решит, что человек за рулем уснул.

Информация о скорости и ограничениях также доступна на панели приборов

Впрочем, если просто держать даже одну руку на руле, а ноги забрать с педалей, можно таким образом ехать, полностью полагаясь на электронику. Машина разгоняется и тормозит, руль поворачивает, – можешь рассматривать окрестности или раритетные машины в потоке. Главное – полностью не расслабляться.

Правда, только я так подумал, пришлось убедиться в этом на собственном опыте. Польский водитель "фуры", словно забыл, что едет не в Украине, решил опередить другую "фуру", ехавшую на 5 км/ч медленнее. Он включил указатель поворота и сразу перестраивался на другую полосу, по которой и ехали мы с "автопилотным” BMW. По идее, электроника должна "засечь" препятствие, которое внезапно возникло впереди нас. Скорее всего, машина бы так и сделала и затормозила сама. Однако у меня нервы оказались слабее и я использовал аварийное торможение.

Большая решетка радиатора на новом Х5 только сначала привлекает внимание. За день к ней привыкаешь, после чего старое поколение BMW кажется уже с маленьким "грилем".

Таким образом, поездка в пять сотен километров, которая вместо удовольствия могла принести серьезное разочарование, принесла совсем другие эмоции: ощущение того, что современные технологии уже почти на пороге автопилота, который здорово помогает водителю. Вместо монотонного вождения или напряженных разгонов и торможений перед камерами наблюдения активный круиз-контроль и система слежения за разметкой сделали длинную поездку спокойной и размеренной. Хотя полностью расслабиться все же не удалось.

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