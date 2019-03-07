Тест-драйв систем допомоги водію в новому BMW X5.

Коли в аеропорту Мюнхена ти отримуєш ключ від новенького BMW X5 M50d – першого дизельного кросовера Х5 від спортивного підрозділу баварців “М” та виїжджаєш на безлімітний автобан, тебе переповнюють емоції – оце зараз буде драйв!

Навіть шильдик нової BMW X5 M40d має інший шрифт, аніж у інших “ікс п’ятих”

Однак передчуття насолоди від швидкості поступово змінюється на розчарування. Ні, не від автомобіля – 400-сильний болід справді вражає. Однак, на жаль, напружений трафік німецьких автобанів не дозволяє не те що розігнатися до максимальних 250 км/год, а навіть їхати більше сотні. Тому адреналін від миттєвого розгону за 5,2 секунди до сотні зникає за тих же п’ять секунд. А далі - рутина. Лівий ряд з пошарпаними “євробляхами”, які нікуди не спішать і не збираються з нього з’їжджати. Тягнучка, ремонтні роботи, обмеження швидкості у 120, 100, 80 і навіть 60 км/год… І треба їх дотримуватися, адже усюди камери спостереження, радари, приховане патрулювання поліцейських на цивільних авто, та навіть занадто законослухняні бюргери, які з радістю донесуть за будь-яке, навіть незначне за нашими мірками, правопорушення. Весело? Мабуть, так само, як у пеклі. Дорожному…

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Втім, якщо вже я за кермом настільки динамічної, швидкої та високотехнологічної машини, то випробуємо хоча би останнє. Нова BMW X5 оснащена всіма можливими системами безпеки, доступними на сучасних авто. Слідкування за смугою руху з активним підрулюванням, моніторинг сліпих зон, активний круїз-контроль, розпізнавання знаків… Усі ці системи ніби-то й не нові, вони вже років десять встановлюються на автомобілі. Однак якщо раніше вони були хіба що “іграшками”, якими можна користуватися хіба що з цікавості (а потім обов’язково вимкнути, щоб не набридали), то нинішні системи безпеки діють спільно і вже майже замінюють автопілот.

Отже, при ввімкненій системі слідкування за смугами вмикаю активний круїз-контроль та виставляю його на 148 км/год (нагадую, ми на безлімітному німецькому автобані). BMW розганяється, але як тільки-но “впирається” у автомобіль попереду, одразу стишує хід і підтримує його швидкість. Якщо машина попереду зупиняється та рушає, моє BMW повторює її рухи. На кольоровому проекційному моніторі, який водій бачить прямо поперед себе, над кермом, висвічується вся інформація: обмеження швидкості, виставлена на круїзі та поточна швидкість, активність круїз-контролю, кермо та схематична відстань до наступної машини. Якщо ми йдемо за навігацією, то ще й стрілка та відстань до найближчого маневру. Зручно та інформативно - не потрібно відволікатись на панель приладів.

Цифри на проекційній панелі (зліва направо): обмеження швидкості за знаками, поточка швидкість авто, виставлена за круїз-контролем

Окрім того, що активний круїз-контроль не перевищує максимальну швидкість, яку я виставив, система слідкування за дорожніми знаками ще й коригує її! Причому вона “бачить” не лише стаціонарні знаки обмеження швидкості та зняття цих обмежень. Камери також розрізняють тимчасові знаки, які світяться на електронних табло над дорогою. Таким чином, навіть коли ти виставив “максималку” у 148 км/год, а на якійсь ділянці встановлено знак “120”, то система “бачить” та встановлює як максимальну саме її. Потім з’являється знак “кінець всіх обмежень”, і машина знову розганяється до 148, які були виставлені раніше. А якщо знак висвічує швидкість, яка значно нижча за ту, якою ми рухаємося, різкого гальмування не буде. Наприклад, коли після 120-ти виник знак “60”, то система спочатку зменшила хід до 80 км/год, вже потім - до 60-ти. І ніяких тобі гальмувань перед камерами, ніякого “рваного” режиму їзди, лише спокій та мінімальна витрата пального!

Дивіться на проекційний дисплей перед водієм. З обмеження у 100 км/год авто помічає знак у 60 км/год. Тоді він поступово знижує швидкість до 80, а потім до 60 км/год. Насправді дисплей не мигає, так знімає камера смартфону

Єдина проблема - на автобанах місцеві водії їздять все-таки трохи швидше, ніж дозволяє знак (не те, що в населених пунктах - там все строго). Тому наше BMW на частковому автопілоті трохи виділяється з потоку надмірною законослухняністю. Втім, це недовго - до появи у сусідів по автобану подібних систем. На це піде небагато часу, адже німці міняють автівки дуже часто.

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Коли дорога разом з розміткою трохи змінює напрямок, кермо самостійно рухається - машина повертає за напрямком дорожньої смуги. Причому системі не потрібні ідеально білі лінії розмітки - вони можуть бути добряче стертими чи переривчастими. Камера та електроніка “бачать” і такі. Втім, відривати руки від керма не слід - електроніка відчуває, що її не контролюють. Тому секунд тридцять вона ще буде вести машину в заданому розміткою напрямку. Мовляв, хай водій ковтне води чи навіть поцілує кохану. Однак потім колір керма на проекції стає жовтим, і на нього наполегливо “лягають” мультиплікаційні руки. Ще через півхвилинки кермо стає червоним, а до малюнків додається нав’язливий писк. Якщо і цього разу водій проігнорував, машина плавно зупиниться в своїй смузі руху та ввімкне аварійку. Вона вирішить, що людина за кермом заснула.

Інформація про швидкість та обмеження також доступна на панелі приладів

Втім, якщо просто тримати навіть одну руку на кермі, а ноги забрати з педалей, можна таким чином їхати, повністю покладаючись на електроніку. Машина розганяється і гальмує, кермо повертає, - можеш роздивлятись краєвиди чи раритетні автівки в потоці. Головне - повністю не розслабитись.

Щоправда, тільки-но я так подумав, довелося переконатись у цьому на власному досвіді. Польський водій “фури”, немов забув, що їде не в Україні, вирішив випередити інші “фуру”, що їхала на 5 км/год повільніше. Він увімкнув вказівник повороту та одразу перебудовувався на другу смугу, по якій і їхали ми з “автопілотованим” BMW. По ідеї, електроніка мала б “засікти” перешкоду, яка раптово виникла поперед нас. Швидше за все, машина б так і зробила й загальмувала сама. Однак в мене нерви виявилися слабшими і я використав аварійне гальмування.

Велика решітка радіатора на новому Х5 лише спочатку привертає увагу. За день до неї звикаєш, після чого минулі покоління BMW видаються вже з маленьким “грилем”.

Таким чином, поїздка у п’ять сотень кілометрів, яка замість задоволення могла принести серйозне розчарування, принесла зовсім інші емоції: відчуття того, що сучасні технології вже майже на порозі автопілоту, який добряче допомагає водію. Замість монотонного водіння або напружених розгонів та гальмувань перед камерами спостереження активний круїз-контроль та система слідкування за розміткою зробили довгу поїздку спокійною та розміреною. Хоча повністю розслабитися все-таки не вдалося.

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