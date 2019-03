Два німецькі автогіганти домовились про спільну розробку самохідних автомобілів і об'єднали свої мобільні сервіси під єдиним брендом Now.

Daimler AG та BMW Group підписали дві важливих угоди: про спільну розробку технологій для безпілотних автомобілів та про об'єднання в єдину мережу існуючих сервісів каршерінга, зарядки електромобілів, паркувальних та інших сучасних “електронних” сервісів.

Перша угода передбачає роботу над системою автопілота третього і четвертого рівня самостійності. Співпраця Daimler і BMW в цьому секторі передбачена тривала, поставлених результатів партнери мають намір досягти до середини 2020 років, повідомляє ІТС.

Друга угода має на меті об'єднання вже існуючих мобільних сервісів Daimler і BMW під спільним брендом NOW. Партнери мають намір інвестувати в розвиток цих сервісів понад 1 млрд євро, при цьому в рамках співпраці буде створено п'ять нових спільних сервісів: Reach NOW, Charge NOW, Free NOW, Park NOW і Share NOW.

Сервіс Reach NOW запропонує користувачам кілька варіантів переміщення з пункту A в пункт Б, дозволяючи користувачам бронювати і безпосередньо оплачувати громадський транспорт та інші варіанти переміщення, наприклад, каршерінг або прокат велосипедів. Аудиторія потенційних користувачів даної платформи оцінюється у 6,7 мільйонів.

Сервіс Charge NOW дозволить знаходити зарядні станції для електромобілів та оплачувати їхні послуги. Мережа охоплює більше 100 тисяч пунктів зарядки від 250 операторів у 25 країнах.

У свою чергу Park NOW допомагає знаходити місце для парковки за допомогою смартфона. У Європі та США сервіс вже використовують понад 30 мільйонів клієнтів з більш ніж 1100 міст.

Free NOW є одним з найбільших ride-hailing сервісів Європи і Латинської Америки і вже обслуговує понад 21 мільйона клієнтів і понад 250 000 водіїв. Він пропонує різноманітні сервіси для поїздок, включаючи послуги таксі, приватних водіїв на орендованих автомобілях і оренду електронних скутерів.

Нарешті Share NOW дозволяє клієнтам за допомогою смартфона орендувати автомобілі і оплачувати послуги каршерінга. В даний час автопарк налічує 20 автомобілів, зареєстровано понад 4 мільйони користувачів з 31 міста по усьому світу.

