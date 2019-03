Два немецких автогиганта договорились о совместной разработке автономных автомобилей и объединили свои мобильные сервисы под единым брендом Now.

Daimler AG и BMW Group подписали два важных соглашения: о совместной разработке технологий для беспилотных автомобилей и об объединении в единую сеть существующих сервисов каршеринга, зарядки электромобилей, парковочных и других современных “электронных” сервисов.

Первая сделка предусматривает работу над системой автопилота третьего и четвертого уровня самостоятельности. Сотрудничество Daimler и BMW в этом секторе предусмотрено длительное, поставленных результатов партнеры намерены достичь к середине 2020 годов, сообщает ІТС.

Второе соглашение имеет целью объединение уже существующих мобильных сервисов Daimler и BMW под общим брендом NOW. Партнеры намерены инвестировать в развитие этих сервисов более 1 млрд евро, при этом в рамках сотрудничества будет создано пять новых совместных сервисов: Reach NOW, Charge NOW, Free NOW, Park NOW и Share NOW.

Сервис Reach NOW предложит пользователям несколько вариантов перемещения из пункта A в пункт Б, позволяя пользователям бронировать и напрямую оплачивать общественный транспорт и другие варианты перемещения, например, каршеринг или прокат велосипедов. Аудитория потенциальных пользователей данной платформы оценивается в 6,7 миллионов.

Сервис Charge NOW позволит находить зарядные станции для электромобилей и оплачивать их услуги. Сеть охватывает более 100 тысяч пунктов зарядки от 250 операторов в 25 странах.

В свою очередь Park NOW помогает находить место для парковки с помощью смартфона. В Европе и США сервис уже используют более 30 миллионов клиентов из более чем 1100 городов.

Free NOW является одним из крупнейших ride-hailing сервисов Европы и Латинской Америки и уже обслуживает более 21 миллиона клиентов и более 250 000 водителей. Он предлагает разнообразные сервисы для поездок, включая услуги такси, частных водителей на арендованных автомобилях и аренду электронных скутеров.

Наконец Share NOW позволяет клиентам с помощью смартфона арендовать автомобили и оплачивать услуги каршеринга. В настоящее время автопарк насчитывает 20 автомобилей, зарегистрировано более 4 миллионов пользователей из 31 города по всему миру.

