Це один з кроків Руслани в якості амбасадора відновлювальної енергії.

Руслана Лижичко придбала для Офісу Амбасадора Відновлюваної енергії в Києві 10 електромобілів BMW i3, серед яких також спортивна версія i3S. Також вона підписала меморандум про взаєморозуміння з компанією АВТ Баварія, яка є постачальником цих авто в Україну.

“Я дуже люблю ганяти на авто, але водночас мені набридло заправляти машину бензином, адже в якості пального можна використовувати відновлювальну енергію”, - каже Руслана.

За її словами, вона одна з перших в країні почала використовувати відновлювальні джерела енергії. На її будинку є сонячні батареї, надлишки електроенергії вона продає в мережу. Окрім того, незабаром стартує масштабний проект з використанням на її концертах електроенергії, збереженої в акумуляторах. Таким чином Руслана привертає увагу суспільства до проблематики відновлювальної енергії, вона є амбасадором цього руху.

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Новенькі BMW i3, якими відтепер будуть користуватися співробітники київського офісу Руслани Лижичко, не просто використовують електроенергію під час руху. У автомобілі BMW i3 до 95% матеріалів підлягають вторинній переробці. Наприклад, надлишкові вуглецеві волокна можуть бути повернуті в процес виробництва або перероблені в інших областях. Батарейні модулі також можуть бути перероблені в якості проміжного сховища для сонячних або вітроенергетичних установок. Широке використання відновлюваних або перероблених матеріалів демонструє стратегію BMW i щодо сучасної безвідходної економіки.

Завод BMWi у німецькому місті Лейпциг отримує 100% енергії від джерел регенерації, у тому числі чотирьох вітряних турбін, встановлених спеціально для цієї мети. Вуглецеві волокна виготовляються до 100% енергією води. Тобто, ці автомобілі можна беззаперечно назвати екологічним продуктом повного циклу.

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