Это один из шагов Русланы в качестве амбассадора возобновляемой энергии.

Руслана Лыжичко приобрела для Офиса Амбассадора Возобновляемой энергии в Киеве 10 электромобилей BMW i3, среди которых также спортивная версия i3S. Также она подписала меморандум о взаимопонимании с компанией АВТ Бавария, которая является поставщиком этих авто в Украину.

“Я очень люблю гонять на авто, но в то же время мне надоело заправлять машину бензином, ведь в качестве горючего можно использовать возобновляемую энергию”, – говорит Руслана.

По ее словам, она одна из первых в стране начала использовать возобновляемые источники энергии. На ее доме есть солнечные батареи, излишки электроэнергии она продает в сеть. Кроме того, вскоре стартует масштабный проект с использованием на ее концертах электроэнергии, сохраненной в аккумуляторах. Таким образом Руслана привлекает внимание общества к проблематике возобновляемой энергии, она является амбассадором этого движения.

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Новенькие BMW i3, которыми отныне будут пользоваться сотрудники киевского офиса Русланы Лыжичко, не просто используют электроэнергию во время движения. В автомобиле BMW i3 до 95% материалов подлежат вторичной переработке. Например, избыточные углеродные волокна могут быть возвращены в процесс производства или переработаны в других областях. Батарейные модули также могут быть переработаны в качестве промежуточного хранилища для солнечных или ветроэнергетических установок. Широкое использование возобновляемых или переработанных материалов демонстрирует стратегию BMW и относительно современной безотходной экономики.

Завод BMWi в немецком городе Лейпциг получает 100% энергии от источников регенерации, в том числе четырех ветряных турбин, установленных специально для этой цели. Углеродные волокна изготавливаются до 100% энергией воды. То есть, эти автомобили можно беспрекословно назвать экологичным продуктом полного цикла.

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