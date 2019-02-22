Поки провідні виробники систем безпеки вдосконалюють камери кругового огляду, винаходять лінзи зі змінним фокусом і пишуть хитрий софт, в дрібних китайських фірмах придумали, чим замінити цю дорогу електроніку.

Деякі вдалі знахідки інженерів часом вражають не стільки своєю функціональністю, скільки простотою. Так ми подумали, коли побачили на одному з великих інтернет-майданчиків цей цікавий виріб – ширококутне дзеркало для контролю бічних зон автомобіля.

Мабуть, найсерйозніший недолік такого дзеркала в порівнянні з камерами і монітором – занадто дрібне зображення.

На перший погляд – нічого хитрого, просто трикутний корпус з парою сферичних дзеркал, розташованих під кутом близько 120 градусів відносно один одного. Одне з них "показує" переднє колесо вашого автомобіля і зону біля нього, у другому відбивається задня частина того ж борту. Причому для більш точного налаштування деякі варіанти виробу допускають зміну кута установки більшого з дзеркал – того, що “показує” задній сектор.

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Але незважаючи на простоту, ці маленькі дзеркала виявляються дуже корисними при маневрах в тісноті, коли потрібно бачити свій борт або провести колеса з великою точністю. А в міських умовах таке трапляється досить часто, перш за все при парковці у вузьких місцях. Звичайно, на багатьох сучасних автомобілях для цього є зовнішні камери і програми, які малюють на екрані позицію машини по відношенню до оточуючих предметів. Але вартість такої опції і ціну пари сферичних дзеркал (від 4 доларів без доставки в Україну) навіть не можна порівнювати.

Кожне з двох маленьких дзеркал показує свою частину борту автомобіля, в центрі фокуса – переднє і заднє колесо.

Якщо ви надумаєте використовувати такий девайс з правого боку авто (існує відповідне виконання), врахуйте, що точка його встановлення залежить від зросту водія. Кріплення пристрою під корпусом основного дзеркала обмежує для водія кут видимості маленьких відбивачів. Якщо людина сидить занадто низько, поле видимості ширококутних дзеркал для нього знизу буде обрізатися підвіконням двері. Особливо ця обставина важлива, якщо водійське крісло на автомобілі не має регулювання по висоті.

Рекомендація Авто 24

Пристрій насправді здається корисним, особливо для тих, хто змушений часто паркуватися біля високих бордюрів або низьких огорож і при цьому дуже дорожить своїми колісними дисками. Радимо тільки подбати про надійність кріплення даного девайса: щоб двосторонній скотч з комплекту тримав дійсно надійно, поверхня корпусу штатного дзеркала повинна бути чистою і досить рівною. Якщо ні – краще підстрахуватися невеликим шурупом-саморізом, інакше пристрій може зірвати набігаючим потоком повітря і відкинути на інші машини.

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