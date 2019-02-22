Пока ведущие производители систем безопасности совершенствуют камеры кругового обзора, изобретают линзы с переключающимся фокусом и пишут хитрый софт, в мелких китайских фирмах придумали, чем заменить эту дорогую электронику.

Некоторые удачные находки инженеров порой впечатляют не столько своей функциональностью, сколько простотой. Так мы подумали, когда увидели на одной из крупных интернет-площадок это интересное изделие – широкоугольное зеркало для контроля боковых зон автомобиля.

Пожалуй, самый серьезный недостаток такого зеркала по сравнению с камерами и монитором – слишком мелкое изображение.

На первый взгляд – ничего хитрого, просто треугольный корпус с парой сферических зеркал, расположенных под углом около 120 градусов относительно друг друга. Одно из них «показывает» переднее колесо вашего автомобиля и зону около него, во втором отражается задняя часть того же борта. Причем для более точной настройки некоторые варианты изделия допускают изменение угла установки большего из зеркал – того, что «показывает» задний сектор.

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Но несмотря на простоту, эти маленькие зеркала оказываются очень полезными при маневрах в тесноте, когда нужно видеть свой борт или провести колеса с большой точностью. А в городских условиях такое случается довольно часто, прежде всего при парковке в узких местах. Конечно, на многих современных автомобилях для этого есть наружные камеры и программы, которые рисуют на экране позицию машины по отношению к окружающим предметам. Но стоимость такой опции и цену пары сферических зеркал (от 4 долларов без доставки в Украину) даже нельзя сравнивать.

Каждое из двух маленьких зеркал показывает свою часть борта автомобиля, в центре фокуса – переднее и заднее колесо.

Если вы надумаете использовать такой девайс с правой стороны авто (существует соответствующее исполнение), учтите, что точка его установки зависит от роста водителя. Крепление устройства под корпусом основного зеркала ограничивает для водителя угол видимости маленьких отражателей. Если человек сидит слишком низко, поле видимости широкоугольных зеркал для него снизу будет обрезаться подоконником двери. В особенности это обстоятельство важно, если водительское кресло на автомобиле не имеет регулировки по высоте.

Рекомендация Авто 24

Устройство в самом деле кажется полезным, в особенности для тех, кто вынужден часто парковаться около высоких бордюров или низких оград и при этом очень дорожит своими колесными дисками. Советуем только позаботиться о надежности крепления данного девайса: чтобы двусторонний скотч из комплекта держал действительно надежно, поверхность корпуса штатного зеркала должна быть чистой и достаточно ровной. Если нет – лучше подстраховаться небольшим шурупом-саморезом, иначе устройство может сорвать набегающим потоком и отбросить на другие машины.

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