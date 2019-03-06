Британцы, как и обещали, показали дорожную версию своего трекового спорткара.

Малоизвестная фирма Ginetta из Англии представила публике Женевского автосалона свое новое творение – дорожный суперкар, который получил название Akula.

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Ранее мы уже подробно рассказывали о новом британском суперкаре Ginetta, однако тогда компания не называла его имени. Во время премьеры в Женеве название модели сообщили публике: Akula. Британцы говорят, что машину назвали в честь российской атомной подводной лодки.

Фото: Ginetta Akula / Carscoops

В отличие от серого суперкара, показанного ранее на официальных снимках, в Швейцарию новичок прибыл в "черном смокинге" – кузов окрашен в Typhoon Black. Автомобиль оснащен 6-литровым V8 мощностью в 612 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Вес автомобиля составляет всего 1150 килограммов, а легкий карбоновый кузов построен вокруг углеродного монокока, всесторонне оптимизированный в аэродинамической трубе для создания максимальной прижимной силы. Максимальная скорость суперкара по данным производителя составляет 320 км/ч.

Фото: Ginetta Akula / Ginetta

Ginetta выпустит только 20 суперкаров Akula. Несмотря на солидную цену в 340 тысяч фунтов (445 тысяч долларов), 60 процентов тиража уже распроданы.

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