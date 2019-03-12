Маркетингове агентство IRS Group підготувало щомісячну інфографіку щодо ринку електромобілів та авто з гібридними двигунами станом на 1 березня 2019 р.

Протягом лютого цього року зареєстровано 908 одиниць електрокарів та гібридів. Вперше з січня 2018-го року гібридів було зареєстровано більше, ніж електрокарів. При цьому кількість реєстрацій електрокарів знижується четвертий місяць поспіль.

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Збільшення реєстрацій гібридів перш за все пов'язано з Toyota Rav-4 – кількість реєстрацій цієї моделі зросла з 40 од. у січні до 165 од. у лютому. В електрокарах вже традиційно зменшилась частка Nissan в брендах та Nissan Leaf в моделях.

Трійка лідерів по кількості зареєстрованих електрокарів в січні:

Nissan Leaf – 191 од.;

Tesla Model S – 34 од.;

BMW I3 – 34 од..

Трійка лідерів по кількості зареєстрованих гібридів: