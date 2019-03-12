Маркетинговое агентство IRS Group подготовило ежемесячную инфографику по рынку электромобилей и авто с гибридными двигателями состоянием на 1 марта 2019 года.

В течение февраля этого года зарегистрировано 908 единиц электрокаров и гибридов. Впервые с января 2018-го года гибридов было зарегистрировано больше, чем электрокаров. При этом количество регистраций электрокаров снижается четвертый месяц подряд.

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Увеличение регистраций гибридов прежде всего связано с Toyota Rav-4 – количество регистраций этой мэдели выросло с 40 ед. в январе до 165 ед. в феврале. В электрокарах уже традиционно уменьшилась доля Nissan в брендах и Nissan Leaf в меделях.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электрокаров в январе:

Nissan Leaf – 191 ед.;

Tesla Model S – 34 ед.;

BMW I3 – 34 ед..

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных гибридов: