Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла на 8 коп./л до 10,77 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

На ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 коп. до 11,16 и 11,18 грн/л соответственно. В сети “Привата” цена поднялась на 2 коп. до 10,12-10,20 грн/л. Также цены выросли в AMIC, SOCAR и “БРСМ-Нафта”.

Читайте также: Когда полиция может "обыскать" автомобиль: три законные причины

Из региональных сетей автогаз подорожал на АЗС “Автотранса”, KLO, “Надежды”, Marshal, “Род-Ник”, “Укргаздобычи” и SUN OIL.

Напомним, с 18 февраля сжиженный газ начал дорожать на оптовом рынке. С того момента оптовые цены СУГ выросли на 22,5% или 3500 грн/т, до 19 040 грн/т.