Середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні зросла на 8 коп./л до 10,77 грн/л, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

На ОККО і WOG автогаз подорожчав на 11 коп. до 11,16 і 11,18 грн/л відповідно. У мережі "Привату" ціна піднялася на 2 коп. до 10,12-10,20 грн/ л. Також ціни виросли в AMIC, SOCAR і "БРСМ-Нафта".

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З регіональних мереж автогаз подорожчав на АЗС "Автотранс", KLO, "Надії", Marshal, "Род-Ник", "Укргазвидобування" і SUN OIL.

Нагадаємо, з 18 лютого скраплений газ почав дорожчати на оптовому ринку. З того моменту оптові ціни ЗВГ виросли на 22,5% або 3500 грн/т, до 19 040 грн/т.