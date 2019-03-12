Поняття "обшук" часто плутають з "поверхневою перевіркою" і не дарма – у цих алгоритмів дуже багато спільного. Працівники поліції найчастіше використовують формування "поверхнева перевірка", по суті обшукуючи транспортні засоби громадян.

На вимогу працівника поліції водій повинен дати можливість провести "поверхневу перевірку" транспортного засобу. Відповідно до Статті 34 Закону України про національну поліцію є лише три законні підстави для таких дій:

Читайте також: Обшук авто без дозволу судді – заборонений

в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб;

в транспортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю людини;

транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримінальне правопорушення, для запобігання якого необхідно провести поверхневу перевірку.

Тому, у разі спроби поліцейського провести "поверхневу перевірку" вашого автомобіля вимагайте від нього вказати конкретну підставу для її проведення, передбачену законом. Якщо законна підстава відсутня, ви маєте повне право відмовити у проведенні такої перевірки.

Оскільки поверхнева перевірка є заходом, що обмежує права громадян, то працівник поліції зобов’язаний також повідомити водію його права при здійсненні цих дій.

Якщо ж законні підстави все ж таки є і вам роз’яснено ваші права, то наступне, що ви повинні знати, що "поверхнева перевірка" може здійснюватись лише шляхом візуального огляду поліцейським салону чи багажника транспортного засобу.

При цьому, поліцейський має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону. Виходити з автомобіля для цього необов’язково (законних підстав вимагати цього у поліцейського немає), достатньо відчинити двері з середини або натиснути відповідну кнопку для відкриття багажника.

Читайте також: Чоловік з жінкою півтори тисячі кілометрів везли дітей у багажнику

За нормою закону водій повинен самостійно показати поліцейському вміст транспортного засобу. Поліцейський, може лише спостерігати ззовні автомобіля за діями водія та речами, ні до чого не торкаючись руками. Проникати в автомобіль поліцейський права не має.

Законом не передбачено наявність свідків при проведенні поверхневої перевірки. Однак, найкращим свідком у даній ситуації буде відеозапис зроблений на відеореестратор, відеокамеру або на телефон. При поверхневій перевірці не зайвим буде слідкувати за поліцейським і його рухами, щоб не дозволити щось незаконне підкинути.

Якщо поліцейський не назвав одну з трьох вищезгаданих причин проведення "поверхневої перевірки" ви маєте повне право відмовити йому у проведенні такої перевірки. Якщо ж причина названа, а ви відмовились від "поверхневої перевірки" працівник поліції має право скласти постанову про адміністративне порушення (статті 185 кодексу України про адміністративні правопорушення). Це тягне за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів (136-255 грн.), або виправні роботи, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Читайте також: Впало дерево на авто - комунальники мають заплатити

У будь-кому випадку при спробі поліцейського провести “поверхневу перевірку” усі його дії слід фіксувати на камеру, адже випадки підкидання у автомобіль заборонених речовин та предметів цілком можливі.