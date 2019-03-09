До такого висновку прийшли у Верховному Суді України.

Верховний Суд України прийшов до висновку, що комунальне підприємство, через діяльність чи бездіяльність якого був пошкоджений автомобіль під час стихії, відповідальне за подію. Тому має відшкодувати вартість ремонту, який потрібний пошкодженому авто.

Так, Верховний Суд України 28 лютого 2019 року (справа № 211/1489/13-ц) розглянув позов власника автомобіля Geely СК 1,5 Comfort проти Управління благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Криворізької міської ради та комунального підприємства “Житлово-експлуатаційна організація № 45”.

В результаті сильного вітру на автомобіль впало сухе дерево, внаслідок чого автомобіль було пошкоджено. Ремонт коштував 31 492,01 грн.

Районний суд частково задовольнив вимоги позивача - стягнув з УБЖП виконкому Криворізької міської ради матеріальну шкоду у розмірі 32 342,01 грн, моральну шкоду у розмірі 5 000,00 грн.

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Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду з цим рішенням погодився і, зокрема, зазначив, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” громадяни вправі звернутися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою. Встановлено, що власником зелених насаджень біля будинку, де сталась подія, є територіальна громада, оскільки ці землі є комунальною власністю.

За таких обставин, винними діями відповідача УБЖП виконкому Криворізької міської ради, який не забезпечив належний догляд за зеленими насадженнями, внаслідок чого сухе дерево впало та пошкодило автомобіль, позивачу спричинена матеріальна і моральна шкода, що підлягає відшкодуванню.

Як зазначають експерти, така позиція Верховного Суду звучить не вперше - за останні кілька років подібних справ на користь автовласників було кілька. А це означає, що власники автомобілів у випадку їх пошкодження через стихійні лиха можуть сміливо звертатися до суду, і їхні вимоги будуть задоволені.

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