Як заставити чиновників звернути уваги на стан доріг? Відповідь є, і вона доволі проста. Від кожного бажаючого покращити стан доріг знадобиться декілька годин вільного часу та запас терпіння.

Про жахливий стан доріг з величезними ямами та вибоїнами відомо всім. Саме через цей жахливий стан доріг виникає значна кількість ДТП. Проте, ями на дорогах як були, так і залишаються.

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Однак, кожен водій (або просто громадянин) має можливість лише одним телефонним дзвінком юридично вплинути на чиновника, який не утримує дорогу в належному стані.

Так, Державним стандартом ДСТУ 3587-97 передбачено, що покриття проїзної частини не повинно мати осідань, вибоїн, напливів чи інших деформацій. При цьому, гранична глибина окремих осідань, ям чи вибоїн не повинна перевищувати 4 см чи 6 см у залежності від категорії дороги.

За утримання дороги в неналежному стані для посадової особи установи, на балансі якої перебуває дорога, настає відповідальність за 1 ст.140 КУпАП у розмірі штрафу 1020 грн. Штрафи накладає поліція.

Отже, поліція зобов’язана штрафувати не лише водіїв, а й посадових осіб, які не утримують дороги в належному стані, не усувають ями, вибоїни чи інші деформації. Цими посадовими особами, як правило, є керівники обласних служб автомобільних доріг, голови адміністрацій, міських чи сільських рад тощо.

Тому, у разі виявлення Вами на дорозі ям, пошкоджень чи вибоїн ви маєте право зателефонувати в поліцію на номер 102 з вимогою зафіксувати порушення та притягнути винних посадових осіб до відповідальності. Також ви можете звернутись письмово та отримати офіційну відповідь.

При встановленні незадовільного стану дороги, поліцейський зобов’язаний спочатку надати посадовій особі припис з вимогою відновити дорогу. На виконання припису надається строк від 1 до 10 діб у залежності від категорії дороги.

У разі не відновлення стану дороги до належного рівня, поліцейський повинен накласти на таку посадову особу штраф за ст.140 КУпАП у розмірі 1020 грн.

Такими юридично правильними методами можна змусити чиновників утримувати дороги в належному стані і таким чином зменшити аварійність на дорозі.