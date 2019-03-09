К такому выводу пришли в Верховном Суде Украины.

Верховный Суд Украины пришел к выводу, что коммунальное предприятие, из-за деятельности или бездеятельности которого был поврежден автомобиль во время стихии, ответственное за событие. Поэтому должно возместить стоимость ремонта, который нужен поврежденном авто.



Так, Верховный Суд Украины 28 февраля 2019 года (дело № 211/1489/13-ц) рассмотрел иск владельца автомобиля Geely ck 1,5 Comfort против Управления благоустройства и жилищной политики исполнительного комитета Криворожского городского совета и коммунального предприятия “Жилищно-эксплуатационная организация № 45”.

В результате сильного ветра на автомобиль упало сухое дерево, в результате чего автомобиль был поврежден. Ремонт стоил 31 492,01 грн.

Районный суд частично удовлетворил требования истца – взыскал с УБЖП исполкома Криворожского городского совета материальный ущерб в размере 32 342,01 грн, моральный вред в размере 5 000,00 грн.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда с этим решением согласился и, в частности, отметил, что в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 17 Закона Украины “О благоустройстве населенных пунктов” граждане вправе обратиться в суд с иском о возмещении вреда, причиненного имуществу или здоровью граждан вследствие действий или бездействия балансодержателей объектов благоустройства. Установлено, что владельцем зеленых насаждений возле дома, где произошло событие, является территориальная община, поскольку эти земли являются коммунальной собственностью.

При таких обстоятельствах, виновными действиями ответчика УБЖП исполкома Криворожского городского совета, который не обеспечил надлежащий уход за зелеными насаждениями, в результате чего сухое дерево упало и повредило автомобиль, истцу причинен материальный и моральный вред, который подлежит возмещению.

Как отмечают эксперты, такая позиция Верховного Суда звучит не впервые – за последние несколько лет подобных дел в пользу автовладельцев было несколько. А это означает, что владельцы автомобилей в случае их повреждения из-за стихийных бедствий могут смело обращаться в суд, и их требования будут удовлетворены.

Напомним, что в "Укравтодоре" до весны найдут хорошие дороги для журналистов.