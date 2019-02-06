Быстро найти в Украине дороги, которые не стыдно показать, не так уж и просто. Глава "Укравтодора" обещает найти их до весны.

Весной Укравтодор проведет журналистам экскурсии по отремонтированным дорогам страны. Об этом на заседании правительства сказал руководитель Укравтодора Славомир Новак.

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"Все дороги, которые мы ремонтировали в 2017-2018 годах, серьезных дефектов не имеют. Дважды в год мы проводим масштабные проверки качества в завершение и начало строительного сезона. Так будет и в этом году. Поэтому к началу строительного сезона – март-апрель – приглашаю журналистов на пресс-туры, чтобы воочию убедиться, что отремонтированные дороги находятся в надлежащем состоянии", – сказал Славомир Новак.

Он отметил, что еще два года назад 95% украинских дорог были в критическом состоянии.

"Постепенно процент плохих дорог уменьшается, а хороших – растет. Мы многое изменили в отрасли: заработал дорожный фонд, действует децентрализация. Однако впереди еще много работы. Рациональные люди понимают, что при сети дорог в 170 тысяч километров за 2-3 года ситуацию нельзя изменить кардинально", – оправдывается чиновник.