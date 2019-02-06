Швидко знайти в Україні дороги, які не соромно показати, не так вже й просто. Очільник "Укравтодору" обіцяє відшукати їх до весни.

Навесні Укравтодор проведе журналістам екскурсії по відремонтованих дорогах країни. Про це на засіданні уряду сказав керівник Укравтодору Славомір Новак.

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"Усі дороги, які ми ремонтували в 2017-2018 роках, серйозних дефектів не мають. Двічі на рік ми проводимо масштабні перевірки якості на завершення та початок будівельного сезону. Так буде і цього року. Тож на початок будівельного сезону - березень-квітень - запрошую журналістів на прес-тури, щоб на власні очі переконатися, що відремонтовані дороги знаходяться у належному стані", - сказав Славомір Новак.

Він наголосив, що ще два роки тому 95% українських доріг були у критичному стані.

"Поступово процент поганих доріг зменшується, а хороших - зростає. Ми багато чого змінили в галузі: запрацював дорожній фонд, діє децентралізація. Однак попереду ще багато роботи. Раціональні люди розуміють, що при мережі доріг у 170 тисяч кілометрів за 2-3 роки ситуацію не можна змінити кардинально", - виправдовується чиновник.