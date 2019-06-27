Після грози на автомобіль впало дерево? У власника є шанси відшкодувати збитки, навіть якщо машина не застрахована.

Покрокову інструкцію, що робити при падінні дерева на машину під час грози, надав для сторінки "Герой Парковки" в ФБ юрист Тарас Гук:

Викликайте поліцію. Це необхідно для документального засвідчення факту ДТП та для подальших Ваших дій. Поки патруль їде повз затоплені вулиці міста, у Вас є час зафіксувати місце ДТП на відео. В об'єктиві мають опинитися державний номер транспортного засобу, усі видимі пошкодження, а також вулиця та вся місцевість навколо. Зверніть увагу на адресні покажчики на будівлях - якщо вони є, зніміть й їх. Головна порада – нічого не чіпайте, не пересувайте до приїзду патрулю, якщо немає загрози життю та здоров'ю оточуючих. Коли приїдуть поліцейські, вимагайте від них належного оформлення ДТП із підписанням відповідного протоколу. Зверніть увагу на повноту усіх даних в документі, а саме на вказування факту, що на автомобіль впало дерево, опис пошкоджень, вказана кількість прихованих пошкоджень (таких як двигуна, ходової частини тощо), надані фото та відео докази – лише після цього підписуйте його. Далі необхідно визначити балансоутримувача земельної ділянки та дерева, яке впало на транспортний засіб. Для цього радимо скористатись послугами юриста. Після того, як визначите відповідача, необхідно провести експертизу щодо вартості матеріального збитку, завданого пошкодженнями, внаслідок падіння дерева на автомобіль. Важливо! Експертизу необхідно проводити після того, як буде визначено відповідальну особу, оскільки вона буде залучена до її проведення. Це убезпечить Вас від можливого оспорювання відповідачем рішення експертизи та зекономить час та гроші. Подання скарг про відшкодування завданих збитків, та в разі їх незадоволення – звертайтесь до суду з позовом до відповідача про відшкодування завданої шкоди.

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