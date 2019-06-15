Сучасному автомобілісту дощу боятися не варто – кабіна засклена, в салоні свій мікроклімат, їдь і радій, що ти не мотоцикліст. Але хто хоч раз потрапляв у справжню зливу, той знає, в чому головна небезпека.

Щоб впевнено і безпечно їздити в дощ, сто років тому люди винайшли склоочисник. Він одним махом прибирає воду з лобового скла, особливо не заважає водієві і навіть вміє підлаштовуватися під інтенсивність опадів. Але якщо потрапив у серйозну зливу, ефективності двірників навіть на максимальній швидкості не вистачає. І тоді рух стає просто небезпечним.

Навіть найефективніші двірники найдосконалішого автомобіля часом не справляються з інтенсивною зливою: вода встигає залити скло, поки щітка рухається в протилежний бік.

Як бути, якщо потрапив в зливу?

- Звичайно, найкраще зупинитися і перечекати хвилин 5 – 10. Але іноді це просто неможливо через відсутність місця. Зупинятися на узбіччі впритул до проїжджої частини небезпечно – в умовах поганої видимості стоячий автомобіль можуть зачепити інші машини.

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- Майте на увазі, що майданчики з ґрунтовим покриттям і узбіччя в сильний дощ можуть розкиснути так, що для виїзду може знадобитися допомога. Але принаймні це не несе смертельну небезпеку, на відміну від загрози ДТП при русі наосліп.

- Увімкніть ближнє світло, щоб позначити себе на дорозі. Будьте обережнішими з заднім протитуманним ліхтарем – вночі при відсутності туману він може засліпити попутних водіїв. Щоб краще позначити себе на дорозі при повільному русі, можна включити "аварійку" (хоча формально це суперечить ПДР).

Нічна злива несе додаткові труднощі, але є і один плюс: транспорт з включеними вогнями помітний краще, ніж вдень.

- Якщо потрапив у зливу, вода заливає вітрове скло і безпечно зупинитися ніде, потрібно знизити швидкість. Виходячи з конкретних умов, виберіть для себе, які засоби вам найкраще видно для орієнтації на дорозі: лінії розмітки, стовпчики на узбіччі, відбійники, межа блискучого асфальту і темного узбіччя.

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- Поки не знайшлося місце для зупинки, зручно повільно рухатися за великою вантажівкою або автобусом. Водіям такої техніки з висоти краще видно об'єкти дорожньої інфраструктури, за якими можна орієнтуватися.

- Зустрічний транспорт буде обдавати ваше лобове скло додатковою порцією води. Тому при наближенні зустрічної машини оцініть дорогу на пару десятків метрів далі, щоб уявляти собі ділянку, яку вам доведеться проїхати наосліп, поки двірники не змахнути воду зі скла.

- Увімкніть обдув лобового скла, стежте, щоб воно не запотівало, що в умовах тепла в салоні і холодного дощу дуже ймовірно.

Майте на увазі, що проблеми з видимістю відчуваєте не тільки ви, але і всі водії. І значить, будьте готові до нелогічної поведінки інших авто.

- Якщо в хвилини найгіршої видимості вам зустрінеться незнайома розв'язка або складне перехрестя, вибирайте найбільш простий, найбільш безпечний шлях. Інтенсивні опади не тривають довго, і після того як злива перетвориться на звичайний дощ, ви зможете скоригувати свій маршрут.

- Намагаючись розгледіти загальний напрямок руху, не забувайте про такі "дрібниці", як ями на дорозі. Приховані завісою дощу і калюжами, вони анітрохи не втрачають своєї погрози для шин і колісних дисків.

Рекомендація "Авто 24"

Якщо потрапив у зливу, шукати місце для зупинки буває пізно. Тому, якщо є сумніви і явні прояви суворої стихії попереду на обрії, краще заздалегідь знайти зручне місце для стоянки і перечекати зливу в цілковитій безпеці.

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