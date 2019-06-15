Современному автомобилисту дождя бояться не стоит – кабина застеклена, в салоне свой микроклимат, едь и радуйся, что ты не мотоциклист. Но кто хоть раз попадал в настоящий ливень, тот знает, в чем главная опасность.

Чтобы уверенно и безопасно ездить в дождь, сто лет назад люди изобрели стеклоочиститель. Он одним махом убирает воду с лобового стекла, особо не мешает водителю и даже умеет подстраиваться под интенсивность осадков. Но если попал в ливень, эффективности дворников даже на максимальной скорости не хватает. И тогда движение становится просто небезопасным.

Даже самые эффективные дворники самого совершенного автомобиля порой не справляются с интенсивным ливнем: вода успевает залить стекло, пока щетка движется в противоположную сторону.

Как быть, если попал в ливень?

- Конечно, лучше всего остановиться и переждать минут 5 – 10. Но иногда это просто невозможно из-за отсутствия места. Останавливаться на обочине вплотную к проезжей части опасно – в условиях плохой видимости стоящий автомобиль могут зацепить другие машины.

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- Имейте в виду, что площадки с грунтовым покрытием и обочины в сильный дождь могут раскиснуть так, что для выезда может понадобиться помощь. Но по крайней мере это не несет смертельной опасности, в отличие от угрозы ДТП при движении наощупь.

- Включите ближний свет, чтобы обозначить себя на дороге. Будьте осторожнее с задним противотуманным фонарем – ночью при отсутствии тумана он может слепить попутных водителей. Чтобы лучше обозначить себя на дороге при медленном движении, можно включить “аварийку” (хотя формально это противоречит ПДД).

Ночной ливень несет дополнительные трудности, но есть и один плюс: транспорт с включенными огнями заметен лучше, чем днем.

- Если попал в ливень, вода заливает ветровое стекло и безопасно остановиться негде, нужно снизить скорость. Исходя из конкретных условий, выберите для себя, какие средства вам лучше всего видны для ориентации на дороге: линии разметки, столбики на обочине, отбойники, граница блестящего асфальта и темной обочины.

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- Пока не нашлось место для остановки, удобно медленно двигаться за большим грузовиком или автобусом. Водителям такой техники с высоты лучше видны объекты дорожной инфраструктуры, по которым можно ориентироваться.

- Встречный транспорт будет обдавать ваше лобовое стекло дополнительной порцией воды. Поэтому при приближении встречной машины оцените дорогу на пару десятков метров дальше, чтобы представлять себе участок, по которому вам придется проехать вслепую, пока дворники не смахнут воду со стекла.

- Включите обдув лобового стекла, следите, чтобы оно не запотевало, что в условиях тепла в салоне и холодного дождя очень вероятно.

Имейте в виду, что проблемы с видимостью испытываете не только вы, но и все водители. И значит, будьте готовы к нелогичному поведению других авто.

- Если в минуты наихудшей видимости вам встретится незнакомая развязка или сложный перекресток, выбирайте наиболее простой, наиболее безопасный путь. Интенсивные осадки не длятся долго, и после того как ливень превратится в обычный дождь, вы сможете скорректировать свой маршрут.

- Пытаясь разглядеть общее направление движения, не забывайте о таких “мелочах”, как ямы на дороге. Скрытые завесой дождя и лужами, они ничуть не теряют своей угрозы для шин и колесных дисков.

Рекомендация “Авто 24”

Если попал в ливень, искать место для остановки бывает поздно. Поэтому, если есть сомнения и явные проявления суровой стихии впереди на горизонте, лучше заранее найти удобное место для стоянки и переждать ливень в полной безопасности.

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