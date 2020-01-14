После каждого потопа вторичный рынок автомобилей начинает подозрительно присматриваться к выставленным на продажу экземплярам: не утопленник ли? Больше всего пугают проблемами с электрикой – а что с ней, собственно, может случиться?

Давайте с самого начала усвоим, что проблемы в когда-то подтопленной машине создает не абстрактное электрооборудование, а его конкретные компоненты. Которые очень отличаются между собой – по уязвимости перед влагой, по ремонтопригодности и по стоимости.

Чем выше уровень затопления автомобиля, тем больших проблем по части электрики можно ожидать

Но для начала давайте разберемся, как вода вредит электрооборудованию. Первое – и самое страшное – в том, что влага вызывает коррозию, которая нарушает контакт проводников между собой. Происходит нарушение контакта не сразу, а по прошествии времени, по мере развития коррозии, и случается это не везде, где побывала вода.

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Вторая неприятность, которую причиняет вода электротехническому оборудованию – пробой изоляции по «мостикам» из влаги и грязи, принесенной водой. «Мостики» эти могут быть микроскопическими и невидимыми для глаза, но для электронных схем этого бывает достаточно. Это тоже мина замедленного действия – разрушающий схему разряд между двумя проводниками может проскочить как сразу, так и через месяц, когда вода уже давно высохнет.

Итак, если перед вами автомобиль, попавший в потоп, и вы хотите его купить, или это ваша машина и вы хотите в первом приближении понять уровень ущерба – порядок действия такой.

1. Определите уровень затопления.

Если воды в салоне и под капотом уже нет, нужно выяснить, как высоко она стояла. Ищите следы верхнего уровня жидкости – оставленные на обивке дверей и боковинах сидений горизонтальные грязные линии.

Даже если вода в салоне и багажнике уже сошла, нужно искать следы ее присутствия на обивке и в укромных местах

На горизонтальных поверхностях торпедо, сидений, подкапотного пространства, багажника могут оставаться наносы грязи, ила, мелкого мусора, фрагменты листьев, травы. Хорошо бы выяснить, какой была вода – пресная или морская, ведь соленая намного быстрее провоцирует коррозию, да и просто высушить ее будет мало, поскольку соль все равно останется на смоченных поверхностях.

2. Выясните, какие компоненты были затоплены.

В помощь вам будут форумы электриков и фанатов данной марки, а также специализированная литература – распечатки монтажных схем той или иной модели. Под ковром пола современного автомобиля обычно проложены жгуты проводки, но вода страшна не проводам, а их соединительным разъемам – и они там тоже часто бывают расположены. Т.е. этим компонентам вода грозит даже при минимальном уровне затопления. Некоторые блоки предохранителей и электронные блоки тоже могут быть расположены на полу, под сиденьями, иногда чуть выше – около кикпанелей, в ногах передних седоков.

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Под бардачком или над педалями часто бывает спрятан диагностический разъем бортовой электроники, который тоже нежелательно мочить. Педаль газа у большинства современных машин электронная, то есть около акселератора у них расположен электрический модуль, которому также не рекомендованы купания. Выше расположены фары и задняя светотехника с их разъемами, еще выше на уровне крышки капота – второй-третий блоки предохранителей и блок управления двигателем.

Под ковром пола почти всегда есть жгуты, нередко там располагают и электронные блоки. Которые, как и разъемы, боятся воды

В дверях кроме жгутов проводки с разъемами расположены (на разной высоте) сервоприводы замков и стекол, а также кнопки управления ими. Многие из этих узлов неразборные, и это значит, что в случае купания от них можно ждать отказа в любой момент. Динамики аудиосистемы в наше время не имеют диффузоров из целлюлозы и других раскисающих частей, но вот коррозия в их катушках со временем может развиться – и заклинить этот высокоточный узел.

3. Разберитесь, насколько эти компоненты пострадали.

Чем опасен каждый подтопленный прибор? Например, недавно (день-два назад) намоченные разъемы большинства типов можно спасти, продув их сжатым воздухом и просушив контакты горячим феном. Если коррозионные процессы уже развиваются, о чем говорят зеленые и белые отложения, дело хуже: разъемы нужно разбирать и чистить, а еще лучше – менять на новые, или вовсе исключать, спаивая провода напрямую. Сложнее, но тоже реально высушить блоки предохранителей.

Вода может попасть и в плотно закрытый корпус электронного блока. “Сгореть” подмоченный блок может не сразу, а через несколько месяцев

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Электронные блоки управления часто бывают залиты внутри особым защитным компаундом, предохраняющим реле и полупроводниковые детали от влаги и вибраций. Но встречаются и открытые печатные платы с набором микросхем и полупроводников, помещенные в плотно закрытый корпус. Но если вода в нем все же была, то плату нужно не просто сушить, а еще и отчищать спиртом грязные следы на дорожках платы. Но во многих случаях электронные блоки имеют настолько плотный монтаж микросхем, радиодеталей и разъемов, что привести их в порядок уже невозможно.

Рекомендация Авто24

Автомобиль-утопленник – это, конечно, не лучший вариант. Но и приговором это назвать нельзя: часто такую машину можно привести в порядок и вполне успешно эксплуатировать. Правда, для этого потребуется время и деньги. Главное, оценить ситуацию, возможно, компонент электросхемы еще не поздно высушить – при помощи ветоши, спиртового раствора или универсальной аэрозольной смазки. Если время упущено и коррозия уже развивается, то «вылечить» утопленника будет намного сложнее и дороже.

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