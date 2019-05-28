Наводнение в салоне может случиться с каждым: оставленное открытым окно, пролитая газировка, возрастные проблемы кузова… Влагу нужно удалить по возможности скорее. Как быстро высушить машину?

Каким образом могут образоваться в салоне лужи воды – тема отдельного разговора, приведем только хрестоматийную фразу “такое может случиться с каждым”. А вот причины, по которым удалить влагу из салона нужно как можно скорее, озвучим.

Вода, проступающая сквозь ковер при нажати на него – сигнал тревоги для водителя, который хочет сохранить свою машину от губительной коррозии.

Повышенная влажность в салоне – это не только сырой, “болотный” воздух, но и малополезная плесень на обивке, и нарушенный контакт в разъемах электропроводки, и даже угроза безопасности движения.

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Ведь “растворенная” в атмосфере салона влага при малейшей возможности стремиться сконденсироваться на стеклах, а это значит, что обзорность для водителя может довольно неожиданно нарушиться.

Как удалить влагу в интерьере

Для начала нужно понимать, что влага в салоне машины может присутствовать не только как ощутимая сырость, но и в виде банальных луж воды. Поэтому прежде всего нужно исследовать низшие точки внутреннего объема кузова: пол под коврами, закоулки багажника, ниши под сиденьями. Именно здесь обычно скапливается вода, и даже если луж вы не обнаружите, влажное покрытие и пропитанные водой шумоизоляционные маты расскажут вам о масштабах вашего потопа.

Итак, для ускорения процесса сушки нужно придерживаться определенного алгоритма.

Если под покрытием пола есть вода, в идеале лучше снять сиденья, чтобы высушить салон и разобраться с путями попаадания влаги под ковер.

1. Изучите (по книжкам, по видео в интернете, из опыта товарищей по несчастью и т.п.), как устроена отделка нижней части салона вашей модели авто.

2. Выберите жаркий солнечный день.

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3. Выберите незатененное место, где вам никто не будет мешать и где посторонние не будут иметь доступа к вашей машине.

4. Уберите из салона и багажника все, что может содержать влагу: подушки, мягкие игрушки, одежду, обувь, зонты, ветошь. В хэтчбеке и универсале учтите наличие полки багажника.

Последствия небольшого потопа можно устранить, частично подняв штатные покрытия и высушив их. Важно просушить разъемы электропроводки.

5. Если вы уверены, что воды на полу под коврами у вас нет (например, газировка проливалась только на сиденье), разбирать интерьер не нужно. Обеспечьте высокую температуру в салоне и при том - вентиляцию в нем: за первый фактор отвечает солнце, за второй – приоткрытые окна.

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6. Если вода на полу в большом объеме не исключается, придется частично разобрать интерьер – завернуть края ковра, по возможности извлечь из-под него мокрую шумоизоляцию. Лужи можно выбрать сухой ветошью или газетами, шумоизоляционные маты разложить отдельно на солнцепеке, а ковер придется оставить в приподнятом состоянии, подперев подручными предметами. К слову: по задумке конструкторов, штатное покрытие пола в машинах не пропускает воду, но это не значит, что она не может под него попасть.

Грязь, собранная под ковром характерными островками, говорит о том, что машину периодически незаметно “затапливает”.

7. Если в “мокрой зоне” вы обнаружили разъемы электропроводки или электронные блоки, проверьте состояние контактов. Влагу из них нужно удалить сразу (выдуть и вытереть салфетками), пока она не привела к окислению.

Параллельные советы

Важное замечание: если уж вы поднимите покрытие пола и обнаружите под ним воду, попробуйте разобраться, как она туда попала. Следы текущей воды можно заметить на боковинах кузова, наклонной поверхности пола и т.п. Возможно, придется привлечь помощника, который будет лить воду на машину снаружи.



Вовремя не просушенный пол под покрытием начинает ржаветь, а для устранения очагов коррозии требуется граздо больше усилий, чем для сушки.

Если сушиться на солнцепеке по какой-то причине неудобно, как замену солнцу можно использовать тепловентилятор, но – при наличии недалеко розетки 220 вольт и соблюдении пожарной безопасности. Позаботьтесь также, чтобы поток горячего воздуха не дул вплотную на пластиковые детали – они от этого могут покоробиться.

Рекомендация Авто24

Сушить салон нет смысла, если после ближайшего дождя или мойки запас влаги в машине пополнится вновь. Так что приступать к сушке нужно только после выявления причины “наводнения”. То, что зачастую эти два процесса можно объединить – большой плюс. Поэтому, начиная “осушение” при неизвестных причинах потопа, запаситесь временем и желательно – надежным местом. Ведь не исключено, что машину с разобранным интерьером вам придется оставить на несколько дней, чтобы привлечь к решению проблемы специалистов.

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