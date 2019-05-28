Потоп в салоні може трапитися з кожним: залишене відкритим вікно, пролита газована вода, вікові проблеми кузова... Вологу потрібно видалити якомога скоріше. Як швидко висушити машину?

Яким чином можуть утворитися в салоні калюжі води – тема окремої розмови, наведемо лише хрестоматійну фразу "таке може трапитися з кожним". А ось причини, через які видалити вологу з салону потрібно якомога швидше, озвучимо.

Вода, що проступає крізь килим при натисканні на нього – сигнал тривоги для водія, який хоче зберегти свою машину від згубної корозії.

Підвищена вологість в салоні – це не тільки сире, "болотне" повітря, а й малокорисна цвіль на оббивці, і порушений контакт в роз'ємах електропроводки, і навіть загроза безпеці руху.

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Адже "розчинена" в атмосфері салону волога при найменшій можливості прагне сконденсуватися на склі, а це значить, що оглядовість для водія може досить несподівано порушитися.

Як видалити вологу в інтер'єрі

Для початку потрібно розуміти, що волога в салоні машини може бути присутня не тільки як відчутна сирість, а й у вигляді банальних калюж води. Тому перш за все потрібно досліджувати нижчі точки внутрішнього об'єму кузова: підлогу під килимами, закутки багажника, ніші під сидіннями. Саме тут зазвичай скупчується вода, і навіть якщо калюж ви не знайдете, вологе покриття і просочені водою шумоізоляційні мати розкажуть вам про масштаби вашого потопу.

Отже, для прискорення процесу сушіння потрібно дотримуватися певного алгоритму.

Якщо під покриттям підлоги є вода, в ідеалі краще зняти сидіння, щоб висушити салон і розібратися з шляхами потрапляння вологи під килим.

1. Вивчіть (по книжках, по відео в інтернеті, з досвіду товаришів по нещастю і т.п.), як влаштовано оздоблення нижньої частини салону вашої моделі авто.

2. Виберіть спекотний сонячний день.

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3. Виберіть незатінене місце, де вам ніхто не буде заважати і де сторонні не матимуть доступу до вашого автомобіля.

4. Приберіть з салону і багажника все, що може містити вологу: подушки, м'які іграшки, одяг, взуття, парасолі, ганчір'я. В хетчбеку і універсалі врахуйте наявність полки багажника.

Наслідки невеликого потопу можна усунути, частково піднявши штатні покриття і висушивши їх. Важливо просушити роз'єми електропроводки.

5. Якщо ви впевнені, що води на підлозі під килимами у вас немає (наприклад, газована вода розлилась тільки на сидіння), розбирати інтер'єр не потрібно. Забезпечте високу температуру в салоні і при тому – вентиляцію в ньому: за перший фактор відповідає сонце, за другий – відкриті вікна.

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6. Якщо можливий варіант наявності води на підлозі у великому обсязі, доведеться частково розібрати інтер'єр – загорнути краї килима, по можливості витягнути з-під нього мокру шумоізоляцію. Калюжі можна прибрати сухою ганчіркою або газетами, шумоізоляційні мати розкласти окремо на сонці, а килим доведеться залишити в піднятому стані, підперши підручними предметами. До слова: за задумом конструкторів, штатне покриття підлоги в машинах не пропускає воду, але це не означає, що вона не може під нього потрапити.

Бруд, накопичений під килимом характерними острівцями, говорить про те, що машину періодично непомітно "затоплює".

7. Якщо в "мокрій зоні" ви виявили роз'єми електропроводки або електронні блоки, перевірте стан контактів. Вологу з них потрібно видалити відразу (видути, витерти серветками або витіснити універсальним мастилом з аерозольного балончика), поки вона не привела до окислення.

Паралельні поради

Важливе зауваження: якщо ви вже підняли покриття підлоги і виявили під ним воду, спробуйте розібратися, як вона туди потрапила. Сліди потьоків води можна помітити на боковинах кузова, похилій поверхні підлоги і т.п. Можливо, доведеться залучити помічника, який буде лити воду на машину зовні.

Вчасно не просушена підлога під покриттям починає іржавіти, а для усунення осередків корозії потрібно набагато більше зусиль, ніж для сушіння.

Якщо сушитися на сонці з якоїсь причини незручно, як заміну сонця можна використовувати тепловентилятор, але – при наявності недалеко розетки 220 вольт і дотриманні пожежної безпеки. Подбайте також, щоб потік гарячого повітря не дув впритул на пластикові деталі – вони від цього можуть покоробитися.

Рекомендація Авто24

Сушити салон немає сенсу, якщо після найближчого дощу або миття запас вологи в машині поповниться знову. Так що приступати до сушіння потрібно тільки після виявлення причини "повені". Те, що часто ці два процеси можна об'єднати – великий плюс. Тому, починаючи "осушення" при невідомих причинах потопу, запасіться часом і бажано – надійним місцем. Адже не виключено, що машину з розібраним інтер'єром вам доведеться залишити на кілька днів, щоб залучити до вирішення проблеми фахівців.

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