После грозы на автомобиль упало дерево? У владельца есть шансы возместить убытки, даже если машина не застрахована.

Пошаговую инструкцию, что делать при падении дерева на машину во время грозы, предоставил для страницы "Герой Парковки" в ФБ юрист Тарас Гук:

Вызывайте полицию. Это необходимо для документального удостоверения факта ДТП и для дальнейших Ваших действий. Пока патруль едет через затопленные улицы города, у Вас есть время зафиксировать место ДТП на видео. В объективе должны оказаться государственный номер транспортного средства, все видимые повреждения, а также улица и вся местность вокруг. Обратите внимание на адресные указатели на зданиях - если они есть, снимите и их. Главный совет – ничего не трогайте, не передвигайте до приезда патрулю, если нет угрозы жизни и здоровью окружающих. Когда приедут полицейские, требуйте от них должного оформления ДТП с подписанием соответствующего протокола. Обратите внимание на полноту всех данных в документе, а именно на указание факта, что на автомобиль упало дерево, описание повреждений, указанное количество скрытых повреждений (таких как двигателя, ходовой части и тому подобное), предоставлены фото и видео доказательства – только после этого подписывайте его. Далее необходимо определить балансодержателя земельного участка и дерева, которое упало на транспортное средство. Для этого советуем воспользоваться услугами юриста. После того, как определите ответчика, необходимо провести экспертизу относительно стоимости материального ущерба, причиненного повреждениями, в результате падения дерева на автомобиль. Важно! Экспертизу необходимо проводить после того, как будет определено ответственное лицо, поскольку оно будет привлечено к ее проведению. Это обезопасит Вас от возможного оспаривания ответчиком решения экспертизы и сэкономит время и деньги. Подача жалоб о возмещении причиненных убытков, и в случае их неудовлетворения – обращайтесь в суд с иском к ответчику о возмещении причиненного вреда.

Напомним, как ездить, если авто попал под ливень.