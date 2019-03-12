Понятие "обыск" часто путают с "поверхностной проверкой" и не зря – у этих алгоритмов очень много общего. Работники полиции чаще всего используют формирование "поверхностная проверка", по сути обыскивая транспортные средства граждан.

По требованию работника полиции водитель должен дать возможность провести "поверхностную проверку" транспортного средства. Согласно Статье 34 Закона Украины о национальной полиции есть только три законных основания для таких действий:

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в транспортном средстве находится правонарушитель или лицо, свобода которого ограничивается незаконным способом;

в транспортном средстве находится вещь, оборот которой запрещен или которая представляет угрозу жизни или здоровью человека;

транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное преступление, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку.

Поэтому, в случае попытки полицейского провести "поверхностную проверку" вашего автомобиля требуйте от него указать конкретную основание для ее проведения, предусмотренную законом. Если законное основание отсутствует, вы имеете полное право отказать в проведении такой проверки.

Поскольку поверхностная проверка является мерой, ограничивающей права граждан, то работник полиции обязан также сообщить водителю его права при осуществлении этих действий.

Если же законные основания все же есть и вам разъяснены ваши права, то следующее, что вы должны знать, что "поверхностная проверка" может осуществляться только путем визуального осмотра полицейским салона или багажника транспортного средства.

При этом, полицейский имеет право требовать открыть крышку багажника и/или двери салона. Выходить из автомобиля для этого необязательно (законных оснований требовать этого у полицейского нет), достаточно открыть двери изнутри или нажать соответствующую кнопку для открытия багажника.

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По норме закона водитель должен самостоятельно показать полицейскому содержимое транспортного средства. Полицейский может лишь наблюдать снаружи автомобиля за действиями водителя и вещами, ни к чему не прикасаясь руками. Проникать в автомобиль полицейский права не имеет.

Законом не предусмотрено наличие свидетелей при проведении поверхностной проверки. Однако, лучшим свидетелем в данной ситуации будет видеозапись, сделанная на видеореестратор, видеокамеру или на телефон. При поверхностной проверке не лишним будет следить за полицейским и его движениями, чтобы не позволить что-то незаконное подбросить.

Если полицейский не назвал одну из трех вышеупомянутых причин проведения "поверхностной проверки" вы имеете полное право отказать ему в проведении такой проверки. Если же причина названа, а вы отказались от "поверхностной проверки" работник полиции имеет право составить постановление об административном нарушении (статьи 185 кодекса Украины об административных правонарушениях). Это влечет за собой наложение штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов (136-255 грн.), или исправительные работы, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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В любом случае при попытке полицейского провести "поверхностную проверку" все его действия следует фиксировать на камеру, ведь случаи подбрасывания в автомобиль запрещенных веществ и предметов вполне возможны.