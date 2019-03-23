Багатьом видасться дивним, але суперпопулярна в Україні Skoda Octavia відзначає днями свій 60-річний ювілей. Так-так, одна з найуспішніших моделей чеської марки відраховує свою історію з середини минулого століття – просто ми не бачили тих "Октавій".

Чеська автомобільна марка Skoda заслуговує великої поваги за те, що зберігає себе і свою самобутність протягом майже 125 років. Незважаючи на суворі політичні та економічні перипетії, в які її не раз і не два занурювали обставини.

Skoda Octavia з'явилася напередодні післявоєнної хвилі автомобільного буму: ладний, зручний і доступний автомобіль був дуже доречним для того часу.

Модельна лінійка автомобільного підрозділу машинобудівного концерну Skoda завжди була близька до народу. Але потрібно відзначити, що автомобілі цієї марки ніколи не були супердоступными ерзац-візками, це в першу чергу був цілком гідний транспорт для шановних громадян – тих, кого сьогодні ми б назвали середнім класом.

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Такою була і модель Octavia, яка стала розвитком першого післявоєнного покоління легковиків Skoda, змінивши модель 440 Spartak. Новинку назвали співзвучно з латинським словом octo – вісім, оскільки маркетологи нарахували сім попередніх моделей марки, починаючи з 1925 року.

Skoda Octavia (1959-1964) продавалася не тільки в Чехословаччині, але і в багатьох країнах світу, в тому числі Великій Британії, Канаді, Австралії та США. Причому ціна часом була вище, ніж у конкурентів.

Перша Octavia була показана на Leipzig Motor Show в березні 1959-го, і новинка відповідала основним вимогам часу. У неї була незалежна підвіска всіх коліс, тихий, 4-циліндровий двигун, що м'яко працює (40-51 к. с.), місткі салон і багажник. Кузов типу дводверний седан (тудор) – типовий не тільки для більшості “Шкод” раннього періоду, але й для багатьох масових машин того часу. Хоча дещо архаїчне теж залишилося, наприклад, рамна конструкція і поперечна ресора з хитними півосями на задній осі.

З технічної точки зору – без особливих інновацій, зате все просто і надійно. Цей мотив перейняла і Octavia у другій реінкарнації (з 1996 р.). На “рентгенівській” схемі – модель Spartak, що відрізнялася передньою підвіскою.

Неординарним як для загальнодоступного масового автомобіля був дизайн машини – стильний, виразний, з низкою суто декоративних елементів і в той же час дивно збалансований. Власне, таким вийшов і весь автомобіль: простий, нескладний, але зручний і привабливий.

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У 1959-1964 рр. було випущено без малого 250 тис. "Октавій" першого покоління. Цікаво, що модель мала ще два типи кузова – універсал і кабріолет. Симпатичний кабріолет проходив як окрема модель і носив ім'я Felicia, його оснащували мотором підвищеної до 50-55 к. с. потужності.

Кабріолет на базі Octavia назвали Felicia. Він був реакцією на моду того часу, коли багато масових моделей мали свою відкриту версію.

Універсал називався Octavia Combi, він також мав лише двое бічних дверцят і двостулковий люк багажника. Цей варіант кузова випускався аж до 1971 року, тобто ще сім років після зняття з виробництва базової моделі. Справа не стільки в особливих достоїнствах Combi, а скоріше в тому, що модель Skoda 1000 MB, яка змінила “Октавію”, була задньомоторною, і робити з неї універсал було якось не з руки.

У салоні – ніякої розкоші, але і бідним за мірками 1960-х інтер'єр не назвеш.

Вдалу модель та її милозвучне ім'я чехи згадали в 1996 р., коли за участю компанії VW, що купила Skoda Auto, на базі Golf IV був побудований новий ліфтбек. Майбутній бестселер кількох найбільших ринків світу назвали Octavia. На сьогодні в Україні продається вже третє покоління “Октавії” в її новій реінкарнації.

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