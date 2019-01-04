Так, більшості з нас хотілося б, щоб люк бензобака на його машині був в передньому крилі – і неважливо, зліва чи справа. Але, на жаль, ми їздимо в основному не на спорткарах, а на масових легковиках – від чого відштовхуються конструктори, розміщуючи їх заправні горловини?

Чому так, а не інакше розташована заправна горловина на конкретному автомобілі – питання начебто і пусте. Але ж користуватися нею доводиться досить часто, а з таких дрібниць і складається комфорт автомобіля в цілому.

Зручність, власне, полягає в тому, наскільки легко під'їжджати до бензоколонки потрібною стороною автомобіля і ще, мабуть, яким чином замикається-відмикається люк заправної горловини або її пробка. Про друге питання ми поговоримо наступного разу, а сьогодні розповімо, чому люки бензобака розміщені там, де ми їх бачимо.

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Конструктори влаштовують їх виходячи з двох основних умов – компонувальних можливостей і зручності для водія.

Компонування

Зрозуміло, що горловина повинна бути за можливості ближче до бензобаку і її заправний трубопровід не повинен перетинатися з конструкційними елементами автомобіля. До речі, саме через компонування у середньо- і задньомоторних моделей Porsche люк бензобака розташований на передньому крилі: їх бензобак поміщений в ногах у водія і переднього пасажира.

У середньо- та задньомоторних спорткарів Porsche бензобак розташований попереду. Відповідно, і люк бензобака вбудований в переднє крило – ліве або праве.

У період, коли бензобак в передньомоторних автомобілях розміщували під підлогою багажника, конструктори любили виводити горловину на задню панель – під номерний знак (як у “Москвичів" чи ІЖ), в ліхтар, що відкидається (як у багатьох американців 1950-60-х років) тощо. Це було зручно для заправки, до колонки водій міг під'їжджати з будь-якого боку, вибираючи, де менша черга, де ширше проїзд або де менше крокувати до віконця оплати.

Але в 1970-ті в підпілля багажника переселили запаску – жорстка, важка і громіздка, вона являла собою не тільки незручність з точки зору використання простору багажника, а й з позицій пасивної безпеки: в ніші підлоги вона найменш небезпечна.

А паливному баку знайшли інше місце – під заднім сидінням (хоча найбезпечніше місце в машині все-таки не під, а за заднім сидінням – наприклад, як у наших “Запорожців” другого сімейства). Відповідно, горловина повинна була переїхати на боковину. І ось тут стало питання: а на яку саме сторону?

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Зручність

Звичайно, водієві середньої кваліфікації зручніше, коли люк бака розташований з протилежного боку від нього. Щоб, відкриваючи двері для виходу на АЗС, йому не доводилося щоразу порівнювати “розмах” своїх дверей, відстань до бензоколонки, довжину її шланга і ширину проїзду на заправці.

Але багато, якщо не більшість моделей автомобілів мають виконання для ринків країн як з право-, так і з лівостороннім рухом. І відповідно, водійські двері у них розташовані з різних сторін. Переносити ж люк разом з кермом не так просто.

Сучасний паливний бак так щільно вписаний в простір під кузовом, що для перенесення горловини на іншу сторону потрібно проектувати заново весь вузол.

По-перше, потрібен інший бензобак, який сам по собі деталь непроста й недешева у виробництві. Сучасні баки пластикові. Конструктори-компоновщики навчилися настільки щільно вписувати їх в надра автомобільного кузова, що одним тільки перенесенням патрубка під горловину не обійтися – може знадобитися переносити і паливний насос, і датчики.

По-друге, щоб випускати крило або боковину кузова в двох варіантах – з люком для заправки і без, потрібно замовляти два комплекти штампів. А це – найдорожчий вид оснащення з того, що застосовується при масовому виробництві автомобіля, і на такий крок автовиробники не йдуть.

Тому, як правило, заправну горловину на масових “глобальних” моделях роблять з боку, зручного для ринку, більш важливого автовиробникові.

У багатьох спорткарів в 1960-1970 рр. горловина була виведена на горизонтальну поверхню кузова за салоном. Так було зроблено і у нашого "Запорожця" ЗАЗ-966.

Але деякі виробники крім того враховують традиції ринку – наприклад, в Америці часто зустрічаються автомобілі з люком на стороні водія. Очевидно, щоб менше напружуватися – обходити автомобіль і виглядати з-за нього на лічильник колонки. А заправки в цій величезній країні теж тіснотою не страждають, так що під'їжджати можна з великим запасом для відкривання дверей.

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Бензобак "Жигулів" був розташований в правому задньому крилі, і його горловина залишалася поруч з ним незалежно від розташування керма і ринку збуту.

До речі, не всі знають, що на приладовій панелі є підказка, з якого боку розміщена заправна горловина бака – це стрілочка біля піктограми на приладі, що показує запас палива.

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Залізного правила тут немає. В одному випадку це питання традиції, в іншому – зручності компонування, в третьому – прагнення догодити власнику. Не морочтеся особливо цим питанням. А якщо ви заправляєтеся так часто, що метушня з розташованим з незручною боку бензобаком вас напружує, поставте на машину ГБО. І витрати на паливо знизяться, і заправний штуцер можна врізати “під замовлення” – хоч по-поршевому в переднє крило, хоч по-гоночному – в панель над багажником.

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