Да, большинству из нас хотелось бы, чтоб лючок бензобака на его машине был в переднем крыле – и неважно, слева или справа. Но, увы, мы ездим в основном не на спорткарах, а на массовых легковушках – из чего исходят конструкторы, размещая их заправочные горловины?

Почему так, а не иначе расположена заправочная горловина на конкретном автомобиле – вопрос вроде бы и праздный. Но ведь пользоваться ею приходится довольно часто, а из таких мелочей и складывается комфорт автомобиля в целом.

Удобство, собственно, заключается в том, насколько легко подъезжать к бензоколонке нужной стороной автомобиля и еще, пожалуй, каким образом запирается-отпирается лючок заправочной горловины или ее пробка.

Читайте также: Расходы на электромобиль и бензиновый: какой выгоднее

О втором вопросе мы поговорим в следующий раз, а сегодня расскажем, почему лючки бензобака размещены там, где мы их видим. Конструкторы устраивают их исходя из двух основных условий – компоновочных возможностей и удобства для водителя.

Компоновка

Понятно, что горловина должна быть по возможности ближе к бензобаку и ее заправочный трубопровод не должен пересекаться с конструкционными элементами автомобиля. Кстати, как раз по причине компоновки у средне- и заднемоторных моделей Porsche лючок бензобака расположен на переднем крыле: их бензобак помещен в ногах у водителя и переднего пассажира.

У средне- и заднемоторных спорткаров Porsche бензобак расположен впереди. Соответственно, и лючок бензобака встроен в переднее крыло – левое или правое.

В период, когда бензобак в переднемоторных автомобилях размещали под полом багажника, конструкторы любили выводить горловину на заднюю панель – под номерной знак (как у наших “Москвичей”), в откидывающийся фонарь (как у многих американцев 1950-60-х годов) и т.п. Это было удобно для заправки, к колонке водитель мог подъезжать с любой стороны, выбирая, где меньше очередь, где шире проезд или где меньше шагать к окошку оплаты.

Но в 1970-е в подполье багажника переселили запаску – жесткая, тяжелая и громоздкая, она представляла собой не только неудобство с точки зрения использования пространства багажника, но и с позиций пассивной безопасности: в нише пола она наименее опасна. А топливному баку нашли другое место – под задним сиденьем (хотя самое безопасное место в машине все-таки не под, а за задним сиденьем – например, как у наших “Запорожцев” второго семейства). Соответственно, горловина должна была переехать на боковину. И вот тут стал вопрос: а на какую именно сторону?

Читайте также: Как сделать автомобиль экономичнее

Удобство

Конечно, водителю средней квалификации удобнее, когда лючок бака расположен с противоположной стороны от него. Чтобы, открывая дверь для выхода на АЗС, ему не приходилось каждый раз соизмерять “размах” своей двери, расстояние до бензоколонки, длину ее шланга и ширину проезда на заправке.

Но многие, если не большинство моделей автомобилей имеют исполнение для рынков стран как с право-, так и с левосторонним движением. И соответственно, водительская дверь у них расположена с разных сторон. Переносить же лючок вместе с рулем не так просто.

Современный топливный бак так плотно вписан в пространство под кузовом, что для переноса горловины на другую сторону нужно проектировать заново весь узел.

Во-первых, нужен другой бензобак, который сам по себе деталь непростая и недешевая в производстве. Современные баки пластиковые. Конструкторы-компоновщики научились настолько плотно вписывать их в недра автомобильного кузова, что одним только переносом патрубка под горловину не обойтись – может понадобиться переносить и топливный насос, и фланцы датчиков.

Во-вторых, чтобы выпускать крыло или боковину кузова в двух вариантах – с лючком для заправки и без, нужно заказывать два комплекта штампов. А это – самый дорогой вид оснастки из той, что применяется при массовом производстве автомобиля, и на такой шаг автопроизводители не идут. Поэтому как правило заправочную горловину на массовых “глобальных” моделях делают со стороны, удобной для рынка, более важного автопроизводителю.

У спорткаров в 1960-1970 гг. горловину выводили на горизонтальную поверхность кузова за салоном. Так было сделано и у нашего “Запорожца” ЗАЗ-966.

Но некоторые производители кроме того учитывают традиции рынка – например, в Америке часто встречаются автомобили с лючком на стороне водителя. Очевидно, чтобы меньше напрягаться – обходить автомобиль и выглядывать из-за него на счетчик колонки. А заправки в этой огромной стране тоже теснотой не страдают, так что подъезжать можно с большим запасом для открывания двери.

Читайте также: Испытываем топливо Shebel на современном кроссовере



Бензобак “Жигулей” расположен в правом заднем крыле, и его горловина оставалась рядом с ним независимо от расположения руля и рынка сбыта.

Кстати, не все знают, что на приборной панели есть подсказка, с какой стороны размещена заправочная горловина бака – это стрелочка около пиктограммы на приборе, показывающем запас топлива.

Рекомендация Авто24

Железного правила тут нет. В одном случае это вопрос традиции, в другом – удобства компоновки, в третьем – стремление угодить владельцу. Не заморачивайтесь особенно этим вопросом. А если вы заправляетесь так часто, что возня с расположенным с неудобной стороны бензобаком вас напрягает, поставьте на машину ГБО. И расходы на топливо снизятся, и заправочный штуцер можно врезать “под заказ” – хоть по-поршевски в переднее крыло, хоть по-гоночному – в панель над багажником.

Читайте также: Снижаем расходы на бензин: 7 причин для установки ГБО