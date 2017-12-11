Найефективніший спосіб знизити витрати на паливо - зважитися на встановлення ГБО. Так чому ж ви досі не перейшли на газ? Чи не тому, що над вами тяжіють важкі стереотипи?

Привести витрати на паливо до певного мінімального рівня мріє кожен. І гарячі прихильники газу, агітуючи за установку ГБО, обіцяють, що переобладнання окупиться за кілька місяців.

З іншого боку, апологети "чистого" бензину лякають усіх цілою серією неприємностей, які нібито накличе на автомобіль та його власника газопаливна система. Розглянемо кожну таку "страшилку" в деталях.

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Міф 1-й: Низька рентабельність

Неправда. Хоча поняття про те, що таке висока та низька рентабельність, у кожного свої. В середньому витрати на паливо знижуються приблизно в два рази, і приблизні розрахунки такі. Ціна на зріджений газ пропан-бутан залежить від сезону, більшу частину року вона вдвічі нижче ціни бензину А-95, але бувають періоди, коли газ виявляється дешевше бензину втричі!

Але з іншого боку, витрата газу приблизно на 10 – 15% більше, ніж бензину, так що середньорічну економію можна приймати на рівні 40 – 50%. Як швидко окупляться витрати на установку ГБО, можна розрахувати на спеціалізованих сайтах-калькуляторах.

При розрахунках не забувайте враховувати витрати на обслуговування газових компонентів. Сучасні газотопливні системи не менш надійні, ніж будь-які штатні вузли автомобіля, тому брати у розрахунок варто лише регулярні (зазвичай кожні 10 тис. км) злив конденсату і заміну двох фільтрів – рідкої і газоподібної фракцій газу.

У деяких застарілих комплектах ГБО може знадобитися чистка форсунок, демонтаж яких нескладний.

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Варто відзначити, що багато в питанні окупності залежить від правильності установки і налаштування газової системи живлення.

Тому встановлювати газове обладнання на машину рекомендується у серйозних майстеренях, які спеціалізуються саме на цьому виді робіт.

Сучасне ГБО вимагає обслуговування і ремонту не частіше, ніж штатні вузли та агрегати автомобіля.

Міф 2-й: Може вибухнути

Може, але тільки після бензину – пари бензину більше вибухонебезпечні, ніж скраплений пропан-бутан. І навіть у разі нештатних ситуацій газове паливо не представляє більшу небезпеку, ніж бензин. Хоча б тому, що балон для пропану, створений під тиск 16 атм, в рази міцніше пластикового або «бляшаного» бензобака, так що навіть при ДТП руйнування балона малоймовірно.

Крім того, газовий балон з'єднаний з двигуном (точніше, з редуктором) не напряму, а через аварійний клапан, який перекриває вихід газу через пошкоджений трубопровід у разі його розгерметизації. І нарешті, у балоні є клапан надлишкового тиску, він скине наростаючий тиск газу просто в навколишнє середовище, щоб запобігти саморуйнуванню балона, наприклад, при нагріванні у разі пожежі.

Незначний (неаварийний) витік газу через ту чи іншу нещільність буде в перші ж секунди помічений водієм, оскільки в пропан-бутан додаються спеціальні ароматизатори. Вибухонебезпечна концентрація газу в підкапотному просторі може утворитися тільки за 5 – 10 хвилин. А бензин в схожій ситуації готовий спалахнути миттєво, буквально в ту ж секунду, коли вийде назовні з пошкодженого бензобака або трубопроводу.

Міф 3-й: Шкідливо для мотора

Найчастіше це не так. Більш того, стосовно до абсолютної більшості моделей можна сказати зворотнє – газ допомагає продовжити ресурс двигуна. Оскільки він, на відміну від бензину, не змиває зі стінок циліндрів масло, і поршневі кільця не працюють по них "всуху".

Крім того, газ виключає виникнення детонації в двигуні, оскільки має високе октанове число (100 – 110 одиниць), і це знижує ударні навантаження на циліндро-поршневу групу. Нарешті, в газі немає небажаних домішок, які скорочують термін служби масла, датчиків кисню, каталізатора і свічок.

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Втім, є кілька моделей двигунів, які "не люблять" газ. Вони важко переносять той факт, що їх клапани не охолоджуються і не змащуються бензином – газ ці функції виконує гірше. Такі мотори теж переводять на газ, але доводиться додатково встановлювати систему подачі у колектор спеціального мастила. Якщо ви зібралися проводити установку ГБО в серйозній компанії, її фахівці повинні заздалегідь проінформувати вас про ті або інші особливості мотора.

Чим більше об'єм двигуна, тим більше грошей заощадить власник при переобладнанні машини на газ.

Щоб повністю завершити тему шкоди і користі для мотора, не можна не згадати ще один нюанс. На моторах без гідрокомпенсаторів, що працюють на газі, потрібно частіше звичайного контролювати зазори в приводі клапанів. Оскільки через більш тривалу фазу горіння газо-повітряної суміші випускні клапани нагріваються сильніше звичайного, і зазори змінються раніше терміну.

Міф 4-й: Займає весь багажник

Це неправда, бажання скоротити витрати на паливо не означає відмову від багажника. Іноді балон для пропан-бутану розміщують знизу під задньою частиною кузова, частіше – в багажнику, але він займає його не повністю. Тим більше, що на щастя, балони існують в декількох типорозмірах, циліндричних і тороїдальних.

Так що при бажанні майже завжди можна прилаштувати балон так, щоб він мінімально заважав перевезенню багажу. Тороїдальний "бублик" кладуть у підпіллі замість "запаски", а її часто замінюють компактної "докаткою" або відмовляються від запасного колеса взагалі. Маленький циліндричний балон іноді поміщається в бічну нішу багажника (крило).

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Міф 5-й: Запах газу

Справний автомобіль газом не пахне. Власне, ароматизатор і додають у пропан-бутанову суміш, яка не має запаху, для того, щоб будь-яке порушення герметичності було помітним і стало приводом для звернення на СТО. Навіть якщо запах газу йде з вихлопної труби, це ненормально – значить, паливо згоряє не повністю, має місце перевитрата і систему живлення потрібно регулювати.