Многим покажется странным, но суперпопулярная в Украине Skoda Octavia отмечает на днях свой 60-летний юбилей. Да-да, одна из самых успешных моделей чешской марки отсчитывает свою историю с середины прошлого века – просто мы не видели тех "Октавий".

Чешская автомобильная марка Skoda заслуживает большого уважения уже за то, что сохраняет себя и свою самобытность на протяжении почти 125 лет. Невзирая на суровые политические и экономические перипетии, в которые ее не раз и не два ввергали обстоятельства.

Skoda Octavia появилась накануне послевоенной волны автомобильного бума: ладный, удобный и доступный автомобиль пришелся очень к месту.

Модельная линейка автомобильного подразделения машиностроительного концерна Skoda всегда была близка к народу. Но нужно отметить, что автомобили этой марки никогда не были супердоступными эрзац-тележками, это в первую очередь был вполне достойный транспорт для уважаемых граждан – тех, кого сегодня мы бы назвали средним классом.

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Такой была и модель Octavia, которая стала развитием первого послевоенного поколения легковушек Skoda, сменив модель 440 Spartak. Новинку назвали созвучно с латинским словом octo – восемь, поскольку маркетологи насчитали семь предыдущих моделей марки, начиная с 1925 года.

Skoda Octavia (1959-1964) продавалась не только в Чехословакии, но и во многих странах мира, в том числе Великобритании, Канаде, Австралии и США. Причем цена порой была выше, чем у конкурентов.

Первая Octavia была показана на Leipzig Motor Show в марте 1959-го, и новинка отвечала основным требованиям времени. У нее была независимая подвеска всех колес, тихий, мягко работающий 4-цилиндровый двигатель (40 – 51 л.с.), вместительные салон и багажник. Кузов типа двухдверный седан (тудор) – типичный не только для большинства “Шкод” раннего периода, но и для многих массовых машин того времени. Хотя кое-что архаичное тоже осталось, например, рамная конструкция и поперечная рессора с качающимися полуосями на задней оси.

С технической точки зрения – без особых инноваций, зато все просто и надежно. Этот мотив переняла и Octavia во второй реинкарнации (с 1996 г.). На “рентгеновской” схеме – модель Spartak, отличавшаяся передней подвеской.

Неординарным как для общедоступного массового автомобиля был дизайн машины – стильный, выразительный, с рядом сугубо декоративных элементов и в то же время удивительно сбалансированный. Собственно, таким получился и весь автомобиль: простой, несложный, но удобный и привлекательный.

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В 1959 – 1964 гг. было выпущено без малого 250 тыс. “Октавий” первого поколения. Интересно, что модель имела еще два типа кузова – универсал и кабриолет. Симпатичный кабриолет проходил как отдельная модель и носил имя Felicia, его оснащали мотором повышенной до 50 – 55 л.с. мощности.

Кабриолет на базе Octavia назвали Felicia. Он был реакцией на моду того времени, когда многие массовые модели имели открытую версию.

Универсал назывался Octavia Combi, он также имел лишь две боковых двери и двухстворчатый люк багажника. Этот вариант кузова выпускался аж до 1971 года, то есть еще семь лет после снятия с производства базовой модели. Дело не столько в особых достоинствах Combi, а скорее в том, что сменившая “Октавию” модель Skoda 1000 MB была заднемоторной, и делать из нее универсал как-то не с руки.

В салоне – никакой роскоши, но и бедным по меркам 1960-х интерьер не назовешь.

Удачную модель и ее благозвучное имя чехи вспомнили в 1996 г., когда при участии купившей Skoda Auto компании VW на базе Golf IV был построен новый лифтбек. Будущий бестселлер нескольких крупнейших рынков мира назвали Octavia. На сегодня в Украине продается уже третье поколение “Октавии” в ее новой реинкарнации.

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