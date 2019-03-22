Škoda Auto, дочерняя компания Volkswagen Group, отказалась от намерений создания своего нового мультибрендового завода в Украине, сообщили в компании "Еврокар".

Škoda Auto рассматривает для этой цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе, однако это решение не связано с намерением перемещения производства из Украины, т.е. завод "Еврокар" продолжит сборку автомобилей Škoda, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Škoda, как системообразующий автомобильный инвестор, определяя по поручению Volkswagen Group потенциальное место для нового мультибрендового завода, после тщательного анализа сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет. По официальной информации Škoda Auto ожидается, что окончательное решение о площадке будет принято в течение ближайших месяцев. В ответе на наш запрос Škoda Auto также отметила, что создание нового мультибрендового завода, тем не менее, не связанно с перемещением производства из Украины", - сообщили в компании.

В "Еврокаре" пояснили, что вопрос расширения производственных мощностей в Volkswagen Group и в Škoda Auto в частности назрел еще несколько лет назад – на сегодня заводы Škoda работают со 120%-й загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим.

"Еще в 2017 году Украину посетил председатель Škoda Auto, по результатам встречи которого с главой украинского правительства был сформирован ряд пожеланий к украинской власти в контексте рассмотрения Украины в качестве внешней производственной площадки для Škoda с учетом удобной логистики, соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, наличия подготовленных трудовых ресурсов и более низкой стоимости рабочей силы (почти вдвое) по сравнению с европейскими странами", - напомнили в компании.

Однако, добавляют в "Еврокаре", за это время Украиной так и не были предложены условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

"В Украине до сих пор не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении еще в 2016 году, не воплощена в реальность анонсированная 15-летняя Стратегия развития рынка электромобилей, не рассмотрены законопроекты для поддержки производства электромобилей, которые внесены в повестку еще в начале года", - констатируют в компании.

В то же время, добавляют в "Еврокаре", активно либерализируется ввоз б/у авто, фактически хаотизируя авторынок и загоняя все дальше в теневой формат, тогда как к легальному бизнесу предъявляются высокие требования.

"Несмотря на положительный мессендж о том, что Škoda не собирается переносить производство из Украины, вывод достаточно однозначен: к сожалению, Украина не выдержала конкуренции в борьбе за крупного инвестора. Можно сказать, что она даже не вступала в борьбу ... за EUR1,4 млрд инвестиций, 5 тыс. новых рабочих мест и возможность производства 300 тыс. автомобилей в год с уровнем экспорта EUR 4,5 млрд", - заключают на "Еврокаре".

"Поэтому "Еврокар", как контрактный производитель автомобилей Škoda в Украине, продолжает свою деятельность уже почти 20 лет, а тем временем шанс на расширение производства и интеграцию на европейский рынок остается только шансом, и с каждым годом он все более призрачный ... как и шанс Украины остаться в клубе автомобилестроительных стран в целом", - констатируют в украинской компании.

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АО "Еврокар" (Соломоново Закарпатской обл.) выпускает легковые автомобили с декабря 2001 года. Инвестиции в создание завода составили $ 250 млн. Сегодня он единственный украинский производитель легковых автомобилей. В 2018 году "Еврокар" сформировал украинскую статистику по их производству, выпустив 5,659 тыс. автомобилей Skoda - на 7,9% меньше, чем годом ранее.

Автомобили Skoda в 2018 году заняли четвертую строчку рейтинга продаж новых авто в Украине с долей рынка в 7%.

По состоянию на третий квартал 2018 года, согласно данным НКЦБФР, более 68,84% акций ЧАО "Еврокар" владеет ЧАО "Атолл Холдинг", бенефициаром-контролером которого является Олег Боярин, еще 20% владеет ООО "Простир Капитал".

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Как сообщалось, в январе текущего года почетным председателем набсовета АО "Еврокар" с задачей координации направления стратегического развития компании был избран Винфрид Фаланд (Winfried Vahland), ранее занимавший руководящие должности в концерне Volkswagen Group.