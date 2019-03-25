Чеський бренд, окрім іншого, підтвердив плани на випуск серійної моделі на базі концепта Skoda Vision iV.

Під час щорічної прес-конференції Skoda чеський автовиробник похвалився успіхами та планами на поточний рік.

Також цікаво: Сакральна цифра 3: прем'єри Mazda на Женевському автосалоні 2019

Представники компанії Skoda повідомили про те, що марка вже п’ятий рік поспіль покращує результати продажів. Протягом минулого року по усьому світу було продано 1 253 700 автомобілів “Шкода”, що на 4,4% білше, ніж у 2017 році. При цьому операційний прибуток впав на 14,6% (до 1,38 млрд євро), а маржа знизилась з 9,7% до 8%, хоча вона й вища, ніж у Audi (7,9%) та Volkswagen (3,8%).

Незважаючи на деякі ринкові негаразди, керівництво Skoda з оптимізмом дивиться у майбутнє, оскільки марка вступає в еру електричної мобільності, розширюючи кількість пропозицій на електрифіковані моделі вже у 2019 році, а на наступний запланований вихід повністю електричного автомобіля.



Фото: Skoda Scala / Skoda

Першою новинкою на ринку стане нова Skoda Scala, що з’явиться у Європі вже в квітні. Офіційний старт продажів Scala на українському ринку запланований на кінець вересня – початок жовтня поточного року. До неї восени приєднається компактний кросовер Kamiq.

Вихід нової Octavia відкладений до наступного року, зате у 2019-му побачимо оновлений рестайлінговий Superb у гібридному виконанні PHEV. Він прокладе дорогу для наступних електрифікованих моделей марки. Одразу ж за ним має з’явитись електричний субкомпакт Citigo. У 2020-му свт побачить електричний кросовер, продемонстрований у Женеві у вигляді концепту Vision iV.

До 2022 року Skoda представить понад 30 нових моделей, третина з яких будуть електрифікованими.

Також цікаво: Grove Hydrogen збудувала водневий хетчбек з пробігом у 1000 км