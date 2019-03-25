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Японська марка Mazda показала європейській публіці три новинки, одна з яких справила світовий дебют.

На Женевському автосалоні Mazda показала європейській публіці три новинки, одна з яких справила світовий дебют і викликала фурор. Мова про новий кросовер СХ-30.

Справжнім шоустопером в Женеві став абсолютно новий кросовер Mazda СХ-30, якого не було в модельному ряду японської марки. В його тіні можна було навіть припустити ще дві цікаві моделі: нове покоління Mazda3 і лімітовану серію родстера Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary.

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Вже дев’ять років дизайнери Mazda обігрують скульптурні та стилістичні форми концепції Kodo, вперше продемонстрованої на концепті Mazda Shinari. Слово Kodo означає “душу руху”. Японці як ніхто вміють зводити філософські поняття в абсолют, тож тепер у Женеві представники марки говорять про “зрілий Кодо”.

Фото: Mazda СХ-30 / Сarscoops

Ось квінтесенція сучасного Kodo:

Йохаку (Yohaku) – краса чистого простору,

Сорі (Sori) – врівноваженість і баланс форм

Атсорі (Utsuroi) – гра світла і тіні

Абсолютно нова модель: Mazda CX-30 2019

На початку лютого компанія Mazda поширила прес-реліз з зображенням корми кросовера і обіцянкою показати на автосалоні у Женеві новий автомобіль, причому не концепт, а готову модель в товарному вигляді. Оскільки виробник не повідомив назву моделі, довкола знімка точились суперечки з приводу його індексу. CX-2 або CX-4? Можливо, навіть нове покоління CX-3. Жодна з версій виявилась не вірною. Японці показали у Женеві абсолютно нову глобальну модель Mazda CX-30. Новий компактний кросовер CX-30 займатиме в модельній гаммі Mazda місце між компактним CX-3 і середньорозмірним CX-5.

Порівняння габаритних розмірів європейських специфікацій трьох моделей Mazda:

CX-30 CX-3 CX-5 Довжина 4395 мм 4275 мм 4545 мм Ширина 1795 мм 1765 мм 1840 мм Висота 1540 мм 1540 мм 1690 мм Колісна база 2655 мм 2570 мм 2700 мм Передній звіс 915 мм 910 мм 945 мм Задній звіс 825 мм 795 мм 900 мм Дорожній просвіт 175 мм 160 мм 210 мм

Фактично, новий кросовер близький за розмірами до нової Mazda3, з якою ділить платформу Skyactiv-Vehicle Architecture. Вибір моторів включає атмосферні агрегати серії Skyactiv (бензинові 1.5 та 2.5, дзельний 1.8), а також новітній бензиновий двигун Skyactiv-X (ступінь стиснення 15:1) обсягом 2 літри. Цей мотор обладнаний приводним нагнітачем і технологією SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition, “займання від стиснення, кероване іскровим запалюванням”) і має потужність у 178 к.с. На вибір пропонуватимуться вже знайомі знайомі шестиступінчаті механіка і автомат.

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Абсолютно усі бензинові агрегати оснащуються системою “м'якого” гібрида з електромотором і 24-вольтовою літій-іонною батареєю. Крім того, новий кросовер пропонуватиметься з системою повного приводу i-Activ AWD та системою GVC Plus, котра автоматично перерозподіляє крутний момент між передньою і задньою осями.

Серед нововведень відзначимо круїз-контроль Cruising & Traffic Support (CTS), радарну систему контролю поперечного трафіку спереду (наприклад, при виїзді з двору) та систему моніторингу стану водія i-Activsense.



Кросовер Mazda CX-30 2019 очікується в Україні в останньому кварталі цього року чи на початку наступного, що видається більш реальним.

Нове покоління Mazda3

Перший Kodo-концепт Mazda Shinari, про який йшлось вище, став прообразом для Mazda6. А молодшу модель – Mazda3 останнього покоління, створили на основі концепту Kai. Причому серійна модель майже не відрізняється від прототипу. Нова Mazda3 відсвяткувала світовий дебют у листопаді минулого року, а до Женеви автовиробник привіз європейську версію моделі.

Фото: Mazda3 2019 / Сarscoops

Mazda запропонує покупцям у Європі на вибір три двигуни для Mazda3. Базовим буде 2-літровий атмосферник Skyactiv-G потужністю у 120 к.с. Дизелі представляє 1.8 Skyactiv-D, котрий замінить агрегати 1.5 та 2.2 минулого покоління моделі. Він має віддачу у 116 к.с. і може поєднуватись з опційною системою повного приводу i-Activ AWD.

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Третій мотор для седана та хетчбека Mazda3 – дволітровий Skyactiv-X, про який вже згадувалось вище. Його можна буде зустріти не лише у CX-30 та Mazda3, а й у седані Mazda6, де він замінить 2,5-літровий агрегат.

Фото: нове покоління Mazda3 / Mazda

Нова Mazda3 очікується в Україні на початку цього літа. Модифікація з дизельним двигуном Skyactiv-D на наш ринок не поставлятиметься. Орієнтовна вартість Mazda3 2019 модельного року в Україні – 25-26 тисяч доларів.

Ювілейна Mazda MX-5 30th Anniversary Edition

У 1989 році на світ з’явився компактний родстер Mazda MX-5, який швидко завоював популярність по усьому світу, завдяки винятковій керованості та доступній ціні. За тридцять років компанія продала більше мільйона MX-5 і зараз випускає вже четверте покоління спорткара. Аби відзначити таку знаменну річницю, Mazda випустила обмежену серію з трьох тисяч родстерів і купе Mazda MX-5 30th Anniversary Edition.

Фото: Mazda MX-5 30th Anniversary Edition / Motor1

Компактний спорткар отримав особливий відтінок кузову Mazda Racing Orange, ковані алюмінієві колеса Rays, шильди 30th Anniversary з серійним номером машини, спортивні крісла Recaro, помаранчеві гальмівні супорти (спереду Brembo, ззаду Nissin), амортизатори Bilstein, стереосистему Bose з 9 динаміками і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Особлива модель пропонуватиметься у Європі з 2-літровим 181-сильним мотором.

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