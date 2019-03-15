Хлопчакам усього 10 та 13 років!

Поліція міста Перт у Австралії висунула звинувачення проти двох неповнолітніх за вчинення вандалізму, що потягнув за собою збитки на 100 тисяч доларів.

Імена “героїв” не повідомляються, так само, як не можна демонструвати їхніх облич у ЗМІ. Відомо лише, що хлопцям 10 та 13 років. Вони потрапили на камеру відеоспостереження паркувального майданчика дилера Toyota двічи.

Також дивіться: Знесло дах: покрівля будинку впала прямо у об'єктив відеореєстратора

7 News повідомляє, що двоє молодих людей у неділю зранку розбили 23 нових автомобіля, а пізніше увечері повернулись до того ж автосалону Toyota і довели рахунок потрощених машин до 37.

Автосалон вже встиг підрахувати збитки завдані варварством хлопчаків. Дилер Toyota оцінює шкоду у $100 тисяч австралійських доларів. Страхування покриє витрати на відновлення машин, однак знадобиться щонайменше місяць для того, аби полагодити усі машини, а робочий час та зайнятість майстрів коштують грошей.



Поліція Перту також змогла повідомити ЗМІ, що хлопці раніше вже мали проблеми з законом. Обох хлопчаків вже у понеділок ввечері було заарештовано.

Також цікаво: Поліцейський дозволив затриманим кохатись у патрульній машині (відео)