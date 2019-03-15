Мальчишкам всего 10 и 13 лет!

Полиция города Перт в Австралии выдвинула обвинение против двух несовершеннолетних за совершение вандализма, повлекшее за собой убытки на 100 тысяч долларов.

Имена “героев” не сообщаются, так же, как нельзя демонстрировать их лица в СМИ. Известно лишь, что ребятам 10 и 13 лет. Они попали на камеру видеонаблюдения парковочной площадки дилера Toyota дважды.

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7 News сообщает, что двое молодых людей в воскресенье утром разбили 23 новых автомобиля, а позже вечером вернулись и довели счет до 37.

Автосалон уже успел подсчитать убытки, нанесенные варварством мальчишек. Дилер Toyota оценивает ущерб в $100 тысяч австралийских долларов. Страхование покроет расходы на восстановление машин, однако понадобится по меньшей мере месяц для того, чтобы починить все машины, а рабочее время и занятость мастеров стоят денег.

Полиция Перта также смогла сообщить СМИ, что ребята ранее уже имели проблемы с законом. Обоих мальчишек уже в понедельник вечеромарестовали.

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