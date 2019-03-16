Кольорові супорти додають дещицю мистецтва у технології гальмування.

Гальмівні супорти – невелика, однак дуже важлива деталь автомобіля. Причому важлива не лише для безпеки руху, а й з точки зору зовнішнього вигляду автомобіля.

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Компанія Brembo є одним з провідних виробників гальмівних систем для конвеєру та афтемаркету.

Фото: дизайнерські гальмівні супорти від Brembo / Brembo

Наразі супорти від Brembo пропонуються у широкій палітрі кольорів, що пасуватимуть до будь-якого відтінку кузову, та італійці пішли ще далі і запропонували дизайнерські супорти з кольоровими прінтами.

Нажаль, гальмівні супорти, після модного показу на Женевському автосалоні, у виробництво не підуть і залишаться лише демонстрацією можливостей фірми.

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